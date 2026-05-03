高雄中小學科展揭曉 39件作品晉級全國賽

高雄中小學科展揭曉39件作品晉級全國賽，其中陽明國中榮獲國中組生活與應用科學第一名。（高市教育局提供）

高市中小學科學展覽會成績今揭曉，並從475件參賽作品中，選出39件優秀作品晉級全國賽，包括陽明國中學生為「染髮污染」找到解方、瑞祥高中兄弟檔聚焦男生「捐髮意願」脫穎而出，紛紛代表高雄拚全國賽。

高雄市第66屆中小學科學展覽會分為國小、國中與高中學校三組，國中、國小組涵蓋數學、物理、化學、生物、地球科學及生活與應用科學等8科，高中組分為12科，領域完整多元。

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今年參賽作品聚焦AI智慧應用、永續發展、醫學健康與環境科學等重要議題，展現跨域整合與問題解決能力，自272件複賽作品中，決選出39件優勝作品，分別為國中小組24件、高中組15件，將代表高雄市進軍全國科展。

在國中組方面，高雄市立陽明國中榮獲生活與應用科學（三）第一名，學生黃棕宥、劉子齊、莊硯羽在指導老師蔡瑞琴帶領下，以《「髮」現「珍」菌力—染髮滲透風險與真菌降解廢液之研究》作品參賽。

瑞祥高中兄弟檔聚焦男生「捐髮意願」也得到第一名佳績，展現結合科學探究與社會關懷的創新成果，成為高雄市今年中小學科展最大亮點。

全國科展將在7月13日起在桃園舉行，高市教育局長吳立森表示，從生活中發現問題，透過實驗與研究提出解方，正是科學教育最珍貴的價值，期盼高市代表隊再創佳績，持續為城市爭光。

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