嘉義縣六腳灣內娘媽誕辰 全台信徒齊聚、數百棚布袋戲祝壽

嘉義縣六腳鄉灣內娘媽堂湧入祝壽人潮。（嘉義縣政府提供）

今天農曆3月17日是嘉義縣六腳鄉灣內公館娘媽堂娘媽誕辰，廟方舉行祝壽活動，全國各地信徒齊聚參拜，廟埕周邊擺滿酬神的布袋戲野台戲，多達數百棚，場面熱鬧，是嘉義縣宗教文化特色。

嘉義縣長翁章梁今天前往參拜祝壽，祈求娘媽庇佑嘉義發展順利、鄉親平安健康；六腳鄉長黃鉦凱、娘媽堂主委陳德憲等人到場參與，依循傳統科儀入廟三獻禮團拜，展現地方深厚的信仰文化。

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娘媽堂創建於清代嘉慶8年（西元1803年），主祀娘媽，原為無主有應公之一。相傳清代光緒年間，地方多次爆發牛瘟，居民向娘媽祈求後皆順利平息疫情，信仰因而逐漸興盛，廟宇也發展成地方信仰中心。

廟宇左右門神以宮女及孩童形象為主，具有地方特色，早年因醫療資源不足，信徒會向娘媽求取藥籤治病，留下特殊的藥籤文化，如今廟內仍保留藥籤供信徒祈求平安。

地方人士表示，許多庄民外出打拚後，遇到人生大小事仍會回來向娘媽祈求指引，也因長年分靈奉祀，娘媽信仰遍及全台，每逢農曆3月17日，各地信徒都會回到灣內進香過爐，形成年度宗教盛事。

翁章梁表示，今天是灣內公館娘媽堂重要的日子，地方廟宇能吸引全國信徒前來，就是因為娘媽靈驗，讓信徒每年都會回來答謝娘媽，現場上百座布袋戲酬神演出也是嘉義特殊的宗教景象，也希望娘媽庇佑嘉義發展順利，鄉親平安健康。

六腳鄉灣內公館娘媽堂娘媽誕辰，擺滿布袋戲台演出。（嘉義縣政府提供）

嘉義縣長翁章梁（中）今天前往參拜祝壽，祈求娘媽庇佑嘉義發展順利、鄉親平安健康。（嘉義縣政府提供）

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