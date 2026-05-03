新北醫美診所爆偷拍疑雲 違規屬實最高罰25萬

新北市某醫美診所爆出偷拍疑雲，新北市政府衛生局表示，已啟動行政調查，若醫療機構違規屬實，將開罰5萬元到25萬元罰鍰。（記者賴筱桐攝）

新北市某醫美診所爆出偷拍疑雲！1名女子日前進行體雕療程時，發現診療室天花板角落有疑似監視器的裝置，外觀像是煙霧偵測器，於是報警處理，警方到場確認裝置有鏡頭，將請診所負責人到案說明。新北衛生局表示，目前未接獲陳情，已啟動行政調查，若醫療機構違規屬實，可開罰5萬元至25萬元罰鍰。

媒體報導，1名女子在連鎖醫美診所板橋店的個人診療間換衣服時，發現天花板角落有1個長得像攝影機、又像防災警報器或煙霧偵測器的不明裝置，她依照外觀至網路搜尋，竟然找到相似的監視器。

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這名女子要求診所提供此裝置的型號或購買紀錄，但診所人員稱無法提供，否認說不是他們裝的，又說是煙霧偵測器，但沒有在運作，因診所含糊其詞，女子決定報警處理；警方到場後拆開裝置，確定裡面有攝影機鏡頭，而且已經過電接線，不知接到何處，經詢問在場人員，都表示不清楚誰裝的、不知道是什麼裝置，警方將通知診所負責人到案說明，以釐清案情。

新北市衛生局表示，目前尚未接獲陳情，依據醫療法第72條規定，醫療機構及其人員因業務而知悉或持有病人病情或健康資訊，不得無故洩漏；另刑法第315條之1規定，對於無故以錄音、照相、錄影或電磁紀錄竊錄他人非公開的活動、言論、談話或身體隱私部位者，訂有相關刑責。

衛生局也表示，已啟動行政調查，若醫療機構經查違規屬實，除了依醫療法第103條規定處5萬元以上、25萬元以下罰鍰，觸犯刑事法律者，並移送司法機關辦理。

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