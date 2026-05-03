為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    新北醫美診所爆偷拍疑雲 違規屬實最高罰25萬

    2026/05/03 15:52 記者賴筱桐／新北報導
    新北市某醫美診所爆出偷拍疑雲，新北市政府衛生局表示，已啟動行政調查，若醫療機構違規屬實，將開罰5萬元到25萬元罰鍰。（記者賴筱桐攝）

    新北市某醫美診所爆出偷拍疑雲，新北市政府衛生局表示，已啟動行政調查，若醫療機構違規屬實，將開罰5萬元到25萬元罰鍰。（記者賴筱桐攝）

    新北市某醫美診所爆出偷拍疑雲！1名女子日前進行體雕療程時，發現診療室天花板角落有疑似監視器的裝置，外觀像是煙霧偵測器，於是報警處理，警方到場確認裝置有鏡頭，將請診所負責人到案說明。新北衛生局表示，目前未接獲陳情，已啟動行政調查，若醫療機構違規屬實，可開罰5萬元至25萬元罰鍰。

    媒體報導，1名女子在連鎖醫美診所板橋店的個人診療間換衣服時，發現天花板角落有1個長得像攝影機、又像防災警報器或煙霧偵測器的不明裝置，她依照外觀至網路搜尋，竟然找到相似的監視器。

    這名女子要求診所提供此裝置的型號或購買紀錄，但診所人員稱無法提供，否認說不是他們裝的，又說是煙霧偵測器，但沒有在運作，因診所含糊其詞，女子決定報警處理；警方到場後拆開裝置，確定裡面有攝影機鏡頭，而且已經過電接線，不知接到何處，經詢問在場人員，都表示不清楚誰裝的、不知道是什麼裝置，警方將通知診所負責人到案說明，以釐清案情。

    新北市衛生局表示，目前尚未接獲陳情，依據醫療法第72條規定，醫療機構及其人員因業務而知悉或持有病人病情或健康資訊，不得無故洩漏；另刑法第315條之1規定，對於無故以錄音、照相、錄影或電磁紀錄竊錄他人非公開的活動、言論、談話或身體隱私部位者，訂有相關刑責。

    衛生局也表示，已啟動行政調查，若醫療機構經查違規屬實，除了依醫療法第103條規定處5萬元以上、25萬元以下罰鍰，觸犯刑事法律者，並移送司法機關辦理。

    醫美診療間偷拍被抓包 新北警查扣器材通知業者說明

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播