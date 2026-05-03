延續台日友好情誼 日本人協會連6年贈書

台南市日本人協會連續6年捐贈日文書籍，加深文化交流。（記者吳俊鋒攝）

延續台日友好的堅定情誼，台南市日本人協會今天再度捐書給台南市立圖書館，希望透過閱讀，加深文化交流；今年呼應台南與沖繩、熊本的直航順利開通，特以「飛行與旅行」為主題，精選50冊日文繪本，適合親子共讀，展開跨越國界的文化之旅。

為感謝台南市政府對在地日僑的照顧，日本人協會從2021年起開始捐贈日文圖書，每年50冊，累計已有300冊各式讀物，今天捐贈儀式之後，立刻提供借閱。精選的作品從飛機運作、機場職人到地方文化的介紹，串聯出一段「台南起飛」、「飛向日本」的閱讀路徑。

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捐贈典禮在市圖永康新總館舉行，日本人協會理事長奥西克彥率領幹部出席，希望民眾透過閱讀，從台南出發，展開認識日本文化的想像旅程。奥西克彥提到，台南市日本人協會是由住在台南的日本人所組成，感謝政府的大力協助，希望每年捐贈書籍，讓親子們輕鬆、開心地接觸日本文化。

南市議員黃肇輝、朱正軒也參加贈書儀式，感謝各界的努力，讓台日友好情誼更堅定，雙方文化交流也持續推展；現場座無虛席，大小朋友等著搶先借閱，並參加手作體驗。

南市圖館長楊馥菱說，隨著台南與日本的交流日益熱絡，航線持續拓展，城市之間的距離更加緊密，今年的贈書主題，就是希望藉由繪本引導孩子展開想像的翅膀，讓閱讀成為飛向世界的起點，開啟跨越國界的文化之旅。

今年的贈書緊扣台南直飛沖繩、熊本，以「飛行與旅行」為主題。（記者吳俊鋒攝）

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