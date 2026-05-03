北市爆安鼠之亂 全網狂傳「蔣萬安與老鼠簽和平協議」AI圖抗議

台北市爆發近半年的鼠患危機，近期有越發嚴重的趨勢，讓不少民眾利用AI生成「蔣萬安與老鼠簽訂和平協議」圖片進行嘲諷與抗議。（圖擷取自Threads）

台北爆發嚴重鼠患，北市府堅稱通報數下降，藍營砲轟「安鼠之亂」是惡意抹黑市長蔣萬安的政治手段，但相關說詞，全被許多地區居民連日在社群發布目睹老鼠入侵災情現場照狠狠打臉。民眾除自製通報系統自救，更廣傳「蔣萬安與老鼠簽訂和平協議」等AI圖擴大抗議聲音。

據悉，有越來越多北市居民，以國民黨近年對於「危害國家的敵軍」態度，在網上進行各種黑色幽默的自嘲，像是要外地人不必替「天龍人」操心鼠患，因為「我們不要跟老鼠挑釁，他們就不會對我們怎麼樣了」。另有網友分享，鄰居是堅定的國民黨支持者，對方日前抱怨鼠患太嚴重，導致自己得買老鼠藥、裝潢氣密窗來防患，他以國民黨「不要挑釁」等擋軍購案說詞吐槽其舉，讓對方當場氣到原地自爆。

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還有不少網友狠酸，北市府應儘快找到「鼠王」，並派蔣萬安和對方簽訂和平協議、開辦雙鼠論壇。更有網友以「蔣萬安與老鼠簽訂和平協議」為主題，請AI生成各種示意圖，就連國民黨今年4月宣傳鄭習會製作一系列鼓吹「和平才能躺平」等圖文，也被餵給AI並生成出大量北市鼠患版。相關圖片曝光後，迅速在多個社群平台被瘋傳，獲數十萬人迴響，眾人也紛紛以國民黨愛用說詞，留下大量反串嘲諷言論。

網友們直言，「鄭主席邏輯：禁用老鼠藥挑釁老鼠」、「裝擋鼠網、買黏鼠板的，都是在挑釁老鼠」、「躺平就有和平，不能買老鼠藥，這樣是挑釁」、「記得要空手捉喔！因為不要軍購，不需要武器」、「沒錯！簽和平協議一定能解決鼠害，這就是躺平精神的展現」、「『安鼠會』之前不會積極部署防疫措施，以免挑釁鼠王敏感神經」、「不要再用老鼠藥挑釁鼠王了，台北人躺平、門打開讓老鼠進來就好」、「老鼠只是繞來繞去，又沒咬人，跟中共軍機一樣，台北人不要慌張」、「台北人不跟老鼠打仗，請台北市政府不要撕裂社會，我們只要『鼠二共識』維持『一鼠原則』」。

據了解，一名住在大安區的七旬老翁，今年1月傳出感染漢他病毒，發病8天後不治，成為全台26年來首宗死亡病例。不僅如此，老翁住家周邊捕獲老鼠也被驗出病毒抗體陽性，並從那時開始，北市民眾發現老鼠出沒的情報遽增，目前民宅、小學、公園、馬路、大學、辦公室、火車站、動物園等地點，都有民眾通報被老鼠大軍入侵，範圍包含中正區、信義區、大安區、松山區、內湖區、南港區等。

擔憂爆發大型傳染病的北市民眾，不斷將災情透過北市府專線1999或湧入市長蔣萬安社群陳情，卻始終未見北市府有積極防治動作，直到近日才開始在公共空間大量投放老鼠藥，但被民眾踢爆將藥物隨意擺放，幼兒或寵物若不慎接觸恐引發健康風險。有民眾氣得到天橋上掛布條抗議，未料竟被警方以「違反社維法」為由火速攔下，一連串宛如中共政府應對災害的說詞與甩鍋行為，引爆大批民眾與網友怒火。

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市長蔣萬安與北市府對於鼠患的消極作為，點燃北市居民怒火，紛紛利用AI生成反串圖片，也引發台灣與各國網友議論。（圖擷取自Threads）

不少北市居民與網友，將國民黨積極鼓吹「和平才能躺平」、「不要挑釁，不要戰爭」等荒謬說詞，丟給AI生成出與安鼠之亂有關的圖片。（圖擷取自Threads，本報合成）

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