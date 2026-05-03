台南香檳、愛文芒果齊出 外銷日本啟動

台南玉井愛文芒果色澤飽滿、品質優良。（台南市政府提供）

台南市府今天舉辦「台南芒果上市暨愛文芒果外銷日本」記者會，宣告台南芒果產季啟動，市長黃偉哲表示，台南不僅是芒果的故鄉，更有全國最優質產區，盼透過多元通路，讓國內外消費者品嚐台南芒果頂級風味。

黃偉哲指出，針對國內市場推出「香檳芒果」，採自然熟成與自然落果，品質細緻、數量稀少，是難得的頂級產品；外銷部分則精選上品愛文芒果，透過微風通路串聯國際配送機制，讓消費者在台下單、日本端直接配送給當地親友，確保新鮮。

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黃偉哲強調，台日關係密切，台南更有近20個日本友誼城市，期許在芒果產季，將最好的台南芒果分享給日本友人，深化彼此情誼；目前正值芒果成熟的關鍵期，今年氣候條件穩定、雨量充足，預期品質與產量皆表現亮眼，請民眾安心選購。

南市農業局長李芳林指出，繼2024年聯興青果生產合作社攜手微風超市成功將台南芒果直送日本並獲市場熱烈迴響，今年在市府持續輔導下，再度合作推出預購，將台南玉井鮮採愛文芒果直送日本，讓當地民眾即時品嚐來自台灣的頂級風味。

微風超市表示，今年再度與台南市政府及聯興合作社合作推出預購活動，不僅可宅配台灣本島，亦可外銷日本宅配到府；聯興合作社採用白堊質土壤與智慧設施栽培，以「樹上完熟、自然離枝」方式採收，甜度可達15度以上，品質備受肯定。

市長黃偉哲介紹台南芒果特色。（台南市政府提供）

現場展示芒果栽培與保護方式，透過套袋與自然熟成管理，確保果實品質與甜度。（台南市政府提供）

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