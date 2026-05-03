竹縣全國街舞大賽 今天進入最高潮

新竹縣全國街舞大賽今年比拚到第4屆。（取自竹縣府官網）

為期2天的「2026 DANCE ON LIFE 新竹縣全國街舞大賽」今天進入到最高潮。今年４大類競賽，共吸引1000多人報名Battle，其中原定各取30組的KPOP COVER賽和團體排舞賽，硬是增額受理報名到各有35組、36組投入。而今天下午登場的「ALL STYLE 2 ON 2」除有8名街舞高手實戰對決外，還有100組要兩兩捉對廝殺，晚上頒獎。

新竹縣全國街舞大賽今年是第４屆，縣府特別用「舞馬奔騰」為題，推出主題曲《See You Move～舞馬奔騰》，把音樂、速度以及舞蹈完美融合，鼓勵年輕人在舞台上炸裂綻放。

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縣府教育局表示，這次比賽共有：KPOP COVER、團體排舞、霹靂舞2 ON 2邀請賽以及「ALL STYLE 2 ON 2」4組。前3組昨天一早就開始比拚且先後劃下句點。今天早上的大師課體驗結束後，隨即展開「ALL STYLE 2 ON 2」百人捉對廝殺的競賽。

評審邀請到青年奧運國家教練古慶瑀擔任裁判長，聯手 Dyzee、百川、囂張、家妤、小莊、小磬等大師級評審替賽事把關外，也首度有國際裁判到場，各自拉高團體排舞、和霹靂舞2 ON 2邀請賽能見度。而今天早上的「街舞大師推廣課程」，則安排專業名師Victor、家妤跟小P傳授舞技， 希望讓更多的年輕人一起來跳街舞。

新竹縣全國街舞大賽今天進入到最高潮。（取自竹縣府官網）

新竹縣全國街舞大賽賽程今天進入到最高潮。（取自竹縣府官網）

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