北海岸野百合現蹤 「五月雪」同步盛開迎賓

新北市三芝區桐花步道為北海岸賞桐景點之一。（圖由新北市客家局提供）

北部天氣逐漸炎熱，新北市綠美化環境景觀處推薦，春末夏初到北海岸三芝及石門踏青遊玩，除了戲水消暑，還能欣賞有「海岸白色精靈」之稱的野百合，以及富有「五月雪」盛名的油桐花盛開之美，民眾可規劃1日賞花小旅行，體驗新北市多元自然景觀的魅力。

新北市景觀處表示，每年4到6月是台灣原生種野百合盛開季節，北海岸是其原生棲地，它屬於陽生植物，越接近自然環境長得越好，不需要太多照顧與呵護，因此也被視為台灣生命力的象徵，如果就近觀察，可以發現每一朵野百合背面都有6條深紫色的紋路，是台灣原生種的正字標記。

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景觀處指出，目前是野百合花期，民眾沿著台2線知名景點，例如白沙灣、麟山鼻步道、富貴角燈塔步道、獅頭山步道及野柳地質公園等地，隨處可見野百合芳蹤。

此外，正值油桐花盛開季節，三芝賞桐步道以碎石鋪地，坡度平緩親人，適合闔家到訪踏青，此處鮮為人知，卻是三芝地區桐花最密集的區域，民眾可從著名的賞櫻景點三生步道步行至底，再依指標往前走即抵達賞桐步道，在樹海中漫步，欣賞微風吹彿時「五月雪」紛飛美景。

新北市景觀處長林俊德說，民眾可沿北海岸規劃1日賞花行程，從濱海尋覓野百合芳姿，再走入山區漫步桐花步道，體驗2種白色花朵譜成的夏日交響曲，捕捉季節限定美景。更多花況資訊可搜尋臉書「賞花快報」粉絲專頁。

每年4到6月是台灣野百合盛開季節，北海岸是野百合的原生棲地。（圖由新北市景觀處提供）

三芝的賞桐步道與桐花是客家文化代表與賞桐景點之一。（圖由新北市客家局提供）

新北市景觀處推薦民眾到北海岸遊玩，欣賞野百合與桐花盛開之美。（圖由新北市景觀處提供）

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