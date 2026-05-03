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    首頁 > 生活

    竹市風城野營祭人潮冷清未宣傳 攤商嘆顧攤顧到快睡著

    2026/05/03 14:36 記者洪美秀／新竹報導
    新竹市府舉辦風城野營祭人潮冷清，連餐車攤商都嘆顧攤顧到快睡著。（擷取自網路貼文）

    新竹市府舉辦風城野營祭人潮冷清，連餐車攤商都嘆顧攤顧到快睡著。（擷取自網路貼文）

    新竹市府從3月底舉辦的風城野營祭，遭網友及市民爆料人潮少未宣傳外，昨天在青青草原舉辦的第3場活動，有餐車業者也在網路社群發文稱「今天的青青草原怎麼這麼冷清，顧攤顧到快睡著。誰在附近快來帶走好吃的巴斯克蛋糕」，除餐車業者抱怨沒有人潮，網友也留言「真的很無力耶，完全不知道有活動耶。幾乎都是一個禮拜前才知道有活動，都大費周章搭棚子了，人潮這麼少真的很奇怪」。

    市府城銷處回應，風城野營祭活動採分區分流、沉浸式體驗設計。今年有第一至第三樂章，3場活動都吸引人潮參與，且無論是體驗報名、現場人流或整體回饋，都具穩定熱度與關注。明年市府仍會續辦，邀市民來體驗城市戶外生活魅力。

    除餐車業者抱怨沒有人潮外，不少網友也留言，原本以為野營祭只有一個禮拜，沒想到連續幾週。如果是一連串活動，在第一個活動宣傳的時候，不是應該要宣傳後面的嗎？結果連假人潮這麼少，真的很奇怪。還有網友稱都已搭舞台棚架了，花這麼多經費辦活動，卻辦得「2266」，只有少數人參與的活動，根本是消化預算和經費及獨厚承辦廠商

    。還有人批這樣的宣傳效果太差了，廠商拿了錢卻辦到沒人知道要參加，真的是很好賺。

    新竹市府舉辦風城野營祭人潮冷清，連餐車攤商都嘆顧攤顧到快睡著。（擷取自網路貼文）

    新竹市府舉辦風城野營祭人潮冷清，連餐車攤商都嘆顧攤顧到快睡著。（擷取自網路貼文）

    新竹市府舉辦風城野營祭人潮冷清，連餐車攤商都嘆顧攤顧到快睡著。（擷取自網路貼文）

    新竹市府舉辦風城野營祭人潮冷清，連餐車攤商都嘆顧攤顧到快睡著。（擷取自網路貼文）

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