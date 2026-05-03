梅雨季首道鋒面最新位置曝！山區已有對流發展 今晚中北部變天

梅雨季首道鋒面已經開始進入台灣海峽，預計傍晚抵台。（圖擷自吳聖宇臉書）

梅雨季首道鋒面接近，受到鋒前西南風不穩定大氣配合熱力作用影響，山區已經有對流系統發展降雨的狀況，氣象署已經針對南投山區發布大雨特報；入夜後鋒面報到，中部以北將轉為有短暫陣雨或雷雨天氣，溫度也會明顯轉涼，配合華南雲雨帶持續夾帶較多水氣通過台灣上空，週三（6日）中北部天氣才會好轉。

天氣風險公司資深顧問吳聖宇在臉書表示，地面鋒面正在接近，受到鋒前西南風不穩定大氣配合熱力作用影響，雪山山脈東段至東北角一帶已經有對流系統發展降雨的狀況；預估鋒面今天傍晚到入夜就會來到北台灣，成為今年梅雨季影響台灣的第一道鋒面，中北部、東北部、花蓮等地陸續會轉為有短暫陣雨或雷雨天氣，中北部沿海地區要留意小範圍對流系統發展移入帶來的短時較大雨勢機會。南部及台東地區則是有局部短暫陣雨機會，受影響較不明顯。

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鋒面通過之後，東北季風增強，華南雲雨區夾帶較多中層水氣經過台灣上空，明天（4日）白天中北部、東北部、花蓮持續有短暫陣雨或雷雨機會，仍要留意局部較大雨勢發生的可能性，南部及台東也有局部短暫陣雨，雨勢相對較小。溫度則是會明顯轉涼，尤其北部、東北部、花蓮等地高溫會降到23-25度，中部、台東地區高溫降到26-28度，南部高溫比較不受影響，仍有30-32度。

週三短波槽東移逐漸離開，水氣減少，東北季風逐漸減弱，溫度很快回升，北部、東半部高溫回升到26-28度，中部高溫28-30度，南部高溫31-33度。

吳聖宇強調，這波鋒面仍然是春雨的型態，但是預報資料看起來仍有小範圍對流系統發展的條件，要注意局部較大雨勢機會，中北部地區是特別需要注意的區域。

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