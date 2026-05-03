翠玉白菜魅力無法擋 日本自民黨青年局訪嘉義驚嘆故宮國寶之美

日本自民黨青年局到訪故宮南院，用手機拍下翠玉白菜等文物。（記者林宜樟攝）

日本自民黨青年局長平沼正二郎率領國會議員及JC日台友好之會成員訪台，今天由民進黨青年局長立委陳冠廷、副局長立委黃捷、蔡易餘等邀請，參觀位於嘉義縣的國立故宮博物院南部院區及新港鄉海賊庄休閒農場，進行藝術文化交流，日方友人參觀翠玉白菜等故宮珍寶，驚嘆連連，用手機拍下珍貴文物作為留念。

日本自民黨青年局長平沼正二郎等15名日本政要，今天到訪嘉義縣交流，深化台日友好關係；上午陳冠廷等在故宮南院舉行歡迎儀式，故宮南院處長彭子程、陳冠廷、黃捷及平沼正二郎等互贈禮品，合影留念，並參觀「人氣國寶展」、「翰墨空間」及「地緣政治的國際萬象」國際特展，由日文導覽員全程解說；下午前往海賊庄休閒農場，由工藝師謝東哲導覽在地工藝文化，並進行茶敘交流，體驗嘉義農村特色。

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陳冠廷用流利的日文及中文致詞，歡迎自民黨青年局、國會議員等到訪嘉義縣，參觀故宮南院收藏的國寶，不僅中華文化，還有如日本、韓國、印太區域的亞洲文化文物，享受嘉義的文化之美，歡迎未來日本來台進行傳統的經貿交流，還能夠有藝術文化交流。

平沼正二郎說，這是自民黨青年局首次到訪嘉義縣，過去訪台是與台灣政要在國際情勢、經濟層面做交流，這次則是首次的藝術文化交流，感謝台灣方面的安排；他曾到訪台北的故宮，但行程緊湊僅停留10分鐘，這次到訪非常期待參觀以亞洲文化珍寶為典藏的故宮南院，增進台日藝術文化交流。

故宮南院處長彭子程說，歡迎日方來賓到訪南院，是台日友好的見證，故宮南院長期與日本互動，如與東京國立博物館、大阪市立東洋陶瓷美術館等日本重要博物館均有重要的學術交流及展覽合作；南院二館國寶館工程正推動，預計2028年開館營運，南院將呈現新樣貌，誠摯邀請日方屆時來參與盛會。

日本自民黨青年局參觀故宮南院畫作。（記者林宜樟攝）

日本自民黨青年局長平沼正二郎（左）與民進黨青年局長立委陳冠廷（右）互贈禮物。（記者林宜樟攝）

日本自民黨青年局由民進黨青年局安排到訪故宮南院，首次進行藝術文化交流。（記者林宜樟攝）

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