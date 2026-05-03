長濱雙浪金剛馬拉松大啖龍蝦 觀光署長讚最療癒、最強補給賽道

「2026長濱雙浪金剛馬拉松」提供龍蝦補給。（圖由東管處提供）

由交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處今天舉辦「2026長濱雙浪金剛馬拉松」，逾2200名跑者參賽，人氣吉祥物「喔熊組長」、「大金剛」也與跑者熱情互動。觀光署長陳玉秀說，長濱雙浪金剛馬拉松是最療癒、最美的一條賽道，也是補給最強的一場馬拉松。

跑者奔馳在筆直的金剛大道上，兩側是隨風搖曳、即將收成的金黃稻浪，前方則是波瀾壯闊的蔚藍海浪。這份獨一無二的視覺饗宴，今年吸引來自肯亞、荷蘭、美、日、韓等19個國家、29位外籍選手挑戰，展現東海岸運動觀光的強大國際吸力。

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2024年半馬總冠軍鐵人好手王威凱再次挑戰個人極限，今日也以1小時21分46秒重返榮耀；半馬女子組楊喬筑以1小時39分48秒拿下總冠軍。全馬組競爭同樣激烈，男子組由來自肯亞的Lukas Wambua Muteti以2小時35分05秒摘下冠軍；女子組則由劉素雅以3小時31分10秒強勢完賽、率先抵達終點，奪下冠軍榮耀。

東管處將長濱「太平洋冰箱」的美食職人請到賽道補給站，現場大方端出限量龍蝦、白蝦、炸鬼頭刀及透抽等海味，以及特製長濱米手作飯糰。此外，石板烤肉、小米甜甜圈及手作香蕉磅蛋糕等東海岸限定美味也悉數搬出來，讓跑者直呼：「這是一場讓胃與雙腳都充滿動力的馬拉松！」沿途部落啦啦隊也以創意造型應援，將長濱的人情溫度傳遞給每一位選手。

「2026長濱雙浪金剛馬拉松」提供龍蝦補給。（圖由東管處提供）

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