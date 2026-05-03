家鼠漢他病毒帶原率都逾15％ 專家：封阻是最有效防治方式

專家指出，會出現在一樓與地下室的老鼠主要是溝鼠，入侵到二樓以上樓層的老鼠則是亞洲家鼠。（資料照）

台北市今年爆發嚴重鼠患，甚至部分民眾的住家被老鼠入侵變「米奇妙妙屋」，還有民眾因染漢他病毒不治身亡，防治鼠害的專業團體表示，1樓與地下室常見的老鼠為溝鼠，會入侵到2樓以上環境的為亞洲家鼠，帶原漢他病毒都有15%以上，居家環境最好的方式就是徹底封阻。

隨台北爆發安鼠之亂，又新增新北老翁感染漢他病毒案例，雙北民眾現在「聞鼠色變」，過去曾在疾管署服務、投入用生態方式防治鼠害長達14年的丞一實業有限公司負責人蘇信維表示，都市常見的老鼠為溝鼠、亞洲家鼠，以溝鼠的活動範圍通常是30到50公尺，繁殖季節時可到150公尺。

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蘇信維表示，溝鼠通常是出現在一樓或地下室，亞洲家鼠則是會沿管線入侵到2樓以上的住家，入侵後則會改為水平移動，很多民眾可能會聽到天花板傳來蹦蹦跳的聲音，就是亞洲家鼠活動跡象之一，溝鼠的漢他病毒帶原率約30%，亞洲家鼠的漢他病毒帶原率則是15%到20%。

蘇信維進一步指出，若環境都已打掃、清理，但仍有老鼠出沒，投放老鼠藥應是最後手段，但最有效的方式仍應是封阻，尤其若一樓跟地下室仍出現老鼠，代表這些地區已經成為老鼠繁殖或居住地點，因此必須徹底堵好所有可能老鼠出入的縫隙。

蘇信維表示，很多民眾反映紗窗被老鼠咬破，建議民眾一定要換不銹鋼紗網，但因不銹鋼紗網硬度有限也較細，只能達到初步效果，若要徹底防堵，依長期實務防治經驗，可再覆上網目大小0.6公分X0.6公分的不銹鋼網，主要是還有一種常見的家鼠為家鼷鼠，該種老鼠成體大小約15到20公克、約成年女性大拇指大小，因此若網目選擇1公分X1公分大小的不銹鋼紗網，仍難阻擋家鼷鼠幼鼠竄入。

關於家鼠的漢他病毒保毒性部分，農業部獸醫所所長鄧明中說明，以老鼠的壽命最長2年推估，保毒性推估可能是終身帶原，漢他病毒主要是會在家鼠身上帶原，對犬貓不會有影響，另老鼠雖然不會游泳過河，但會沿著橋梁、管路等移動。

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