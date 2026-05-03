北市鼠藥之亂！毛小孩外出變冒險 被迫戴「防誤食頭套」散步

台北鼠藥之亂延燒，飼主出動「防誤食頭套」守護毛小孩外出安全。（本報合成，@mushinwarmroom授權使用）

台北市鼠患與老鼠藥投放爭議引發飼主集體焦慮。由於市府在雙連站線形公園等熱點投藥，不少飼主擔心毛小孩在散步時誤食或接觸毒物。為了守護毛小孩安全，有飼主突發奇想為狗狗戴上「防誤食網紗頭套」，引發廣泛共鳴與對市政的不滿。

1名網友今（3）日在Threads發文分享，自家2隻貴賓狗散步時竟頭戴「半透明網紗頭套」，宛如婚紗造型背後，其實是為了防止狗狗低頭誤食地上的老鼠藥。原PO無奈表示，「現在中山雙連區的小狗 be like」，並呼籲大家近期散步要格外小心，建議確認愛犬的疫苗是否包含預防「鉤端螺旋體」。

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貼文不到1天即獲得3.4萬讚，留言區更有大批飼主紛紛曬出自家毛小孩戴上各式防護頭套的慘況。網友對此紛紛留言：「有點可愛但也有點悲哀，希望台北市府可以正視這問題，讓狗狗可以安心散步」、「雖然畫面有點好笑，但要嚴肅面對這個問題，這樣對毛孩們才是安全的，只是可憐了外面的浪浪，沒有人可以保護牠們」、「留友看蔣萬安把台北搞成什麼樣子」、「只要有一隻狗吃到，我看台北有養寵物的人會不會牙起來，什麼都要丟給中央的人真的很沒用欸！」、「這是什麼婚紗走秀現場嗎……可憐的狗狗，可惡的市長」

此外，也有資深飼主建議，除了戴面罩，回家後一定要徹底清潔狗狗腳掌，避免腳步沾染病菌或殘留藥劑，「狗狗的腳腳要穿襪襪防護，免得踩到老鼠藥」、「最近下雨之後也不要帶狗狗散步了 要小心感染勾端螺旋體」。

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