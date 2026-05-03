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    AI導覽進駐「縣定古蹟」涌翠閣 一探虎尾歷史的前世今生

    2026/05/03 13:29 記者李文德／雲林報導
    涌翠閣位在虎尾鎮水源路上，是日治時期街役場的招待所，1939年創建、2010年正式公告登錄為縣定古蹟。（記者李文德攝）

    涌翠閣位在虎尾鎮水源路上，是日治時期街役場的招待所，1939年創建、2010年正式公告登錄為縣定古蹟。（記者李文德攝）

    雲林縣定古蹟「虎尾涌翠閣」，2022年起由虎尾鎮公所維護管理，為解決導覽人員不足，公所將設置「 AI科技智慧導覽機」，預計5月中旬正式啟用。鎮長林嘉弘表示，屆時可讓導覽機深度介紹該古蹟之美，更推廣在地特色景點，盼讓遊客深度旅遊。

    涌翠閣位在虎尾鎮水源路上，是日治時期街役場（相當於今日的鄉鎮市公所）的招待所，日昭和14年（1939年）創建，2010年正式公告登錄為縣定古蹟，縣府隨後展開調查研究及修復，2015年完工後原委外經營，2022年起委由虎尾鎮公所維護管理，開放每週二至六免費開放。

    林嘉弘表示，目前平均每週有上百位民眾入內參觀，不過在此維護管理主由1名公所人員負責，不過因其主要業務為行政管理，雖可簡單介紹內部，但仍難以全方面介紹，為充實內部觀光導覽量能，因此與中華電信合作，建置「 AI科技智慧導覽機」，盼建立完整的導覽內容讓遊客可以更深度了解該古蹟之美。

    林嘉弘指出，此導覽機人物將以去年公所打造的全新IP「虎尾虎嘟嘟」為形象，透過互動式操作，讓「嘟嘟」擔任導覽員帶領遊客了解涌翠閣的前世今生，此外更會將虎尾鎮知名地標、美食小吃等介紹給遊客，免於走馬看花式的遊程，此導覽機預計5月中旬正式上線。

    另，虎尾鎮公所與台中弘光科技大學日前簽署合作意向書，從6月底開始將陸續開設京菓子、水引、劍玉等免費且具日式風格的體驗課程，讓當地民眾在涌翠閣中多認識建築歷史。

    弘光科大副校長張聰民表示，盼一系列的文化手作及知識傳承等落地課程，可以讓民眾了解當地文化量能，也能實踐大學社會責任。

    涌翠閣位在虎尾鎮水源路上，是日治時期街役場的招待所，1939年創建、2010年正式公告登錄為縣定古蹟。（記者李文德攝）

    涌翠閣位在虎尾鎮水源路上，是日治時期街役場的招待所，1939年創建、2010年正式公告登錄為縣定古蹟。（記者李文德攝）

    虎尾鎮公所與台中弘光科技大學日前簽署合作意向書，從6月底開始將陸續開設京菓子、水引、劍玉等免費且具日式風格的體驗課程。（記者李文德攝）

    虎尾鎮公所與台中弘光科技大學日前簽署合作意向書，從6月底開始將陸續開設京菓子、水引、劍玉等免費且具日式風格的體驗課程。（記者李文德攝）

    雲林縣定古蹟「虎尾涌翠閣」，2022年起由虎尾鎮公所維護管理，為解決導覽人員不足，公所將設置「 AI科技智慧導覽機」，預計5月中旬正式啟用。（圖由公所提供）

    雲林縣定古蹟「虎尾涌翠閣」，2022年起由虎尾鎮公所維護管理，為解決導覽人員不足，公所將設置「 AI科技智慧導覽機」，預計5月中旬正式啟用。（圖由公所提供）

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