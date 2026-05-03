中大攜手鴻海拓展衛星通訊！星間寬頻通訊立方衛星「珍珠號ISL」今發射

中央大學與鴻海科技集團共同研製星間寬頻通訊立方衛星「珍珠號ISL」（PEARL-ISL），在美國范登堡太空軍基地完成衛星最後整合測試，預計搭乘SpaceX獵鷹九號運載火箭升空。（中央大學太空科學與科技研究中心提供）

中央大學與鴻海科技集團共同研製的星間寬頻通訊立方衛星「珍珠號ISL」（PEARL-ISL），預計在台灣時間5月3日下午3點於美國加州范登堡太空軍基地，搭乘SpaceX獵鷹九號運載火箭升空，執行為期5年的星間寬頻通訊實驗與太空環境探測。校方表示，此將接續2年前雙方第一次共同合作的珍珠號1C與1H任務，更進一步拓展台灣在新世代衛星通訊的發展。

植基於教育部高教深耕特色領域研究中心計畫下，雙方再度共同合作的「珍珠號ISL」，共有2台立方衛星，分別是PEARL-1A與PEARL-1B。由於此次雙星採用一前一後的飛行方式來協同執行星間通訊實驗，故以此命名。使用SpaceX的CAS500-2共乘服務，一同前往距地表590公里高的太陽同步軌道進行對地和星間寬頻通訊、太空科學實驗、元件在軌工程展示等。

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中央大學說明，2台立方衛星採用6U XL的設計，其搭載多個酬載，分別是瑞安電資承製的星間通訊酬載（ISL），中央大學自製的小型電離層探測儀（CIP）與太陽能電池酬載（PSC）。

星間通訊酬載此次主要是確認PEARL-1A與PEARL-1B之間可建立穩定的Ka頻段通道，為我國首次以雙星進行Ka頻段星間寬頻鏈路驗證。並且精進衛星與地面的Ka頻段寬頻通訊，未來亦可協助國內低軌衛星通訊終端設備製造業者能與衛星進行通聯測試，驗證通訊終端設備性能。

小型電離層探測儀亦首次採用雙星同軌觀測，採用高解析度與高速取樣，揭露並區分赤道地區電離層電漿密度不規則體的時空變化，可進一步明瞭太空通訊干擾的成因與影響程度。

太陽能電池酬載獲得國科會的大專學生研究計畫補助，由地球科學院學士班和太空科學與工程學系的大學部學生共同完成，讓國內廠商鋐泰光電與國家原子能科技研究院物理研究所研製的太陽能電池進行首次的在軌工程展示。

中央大學與鴻海科技集團共同研製星間寬頻通訊立方衛星「珍珠號ISL」（PEARL-ISL），在美國范登堡太空軍基地完成衛星最後整合測試，預計搭乘SpaceX獵鷹九號運載火箭升空。（中央大學太空科學與科技研究中心提供）

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