奶瓶消毒鍋竟用來蒸蚵 澎湖民宿主人氣暈

奶瓶消毒鍋新功能解鎖，成了蚵仔蒸鍋。（弎居胡同民宿提供）

5月勞動節連假，澎湖迎來第1個觀光旺季，大批旅客搭乘海空運進入澎湖，民宿房間調度吃緊，但卻傳出位在馬公安宅某民宿，接到1組遊客「包棟」民宿，退房時卻發現用來消毒奶瓶的消毒鍋，卻變成蒸蚵鍋，讓消毒鍋充滿海鮮味，形同報廢。

民宿業者表示，勞動節連假8位20多歲年輕人，「包棟」住3天2夜，但退房後，卻發現設備被污損，這樣使用設備說真的沒法接受，小管家聯繫客人回覆，卻得到更吐血說法，跟客人告知發現使用奶瓶消毒鍋在蒸蚵仔，這消毒鍋無法再提供給其他客人使用了，需要做賠償購置新的奶瓶消毒鍋，並通知老闆。

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但客人卻回覆，這個不是拿來蒸蚵仔的嗎？業者第一個反應請問會有客人想要有蚵仔味道的消毒鍋嗎？業者只能默默的苦笑，並且發訊息給客人說明設備污損的問題。

訊息內容告知客人，剛剛小管家回報說奶瓶消毒鍋被用來蒸蚵仔，導致這個消毒鍋無法提供有需要的客人使用，會有賠償購置新的消毒鍋，在此跟客人說明。但客人卻已讀不回。讓業者無法接受。

民宿業者提供奶瓶消毒鍋服務，但遊客要提出需求才能借用。（弎居胡同民宿提供）

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