阿蓮薦善堂百年首建王船 彌陀送王化舟烈焰衝天

高雄市阿蓮區薦善堂開堂近百年，首次建造王船，舉行王巡醮。（記者蘇福男攝）

高雄市阿蓮區薦善堂「丙午科五朝王巡禳災祈安福醮」活動，今天上午前往彌陀區舊港口海邊舉行「送王化舟」祭儀，長約26尺（約7.9公尺）王船在神轎、陣頭護持下，於10點4分冒出火花，船身隨即烈焰衝天，為連月建醮活動掀起最高潮。

創建於1930年（日治昭和5年）的阿蓮薦善堂，於1934年建堂立號，主祀文衡聖帝、孚佑帝君為副主席、清水祖師為主壇，形成今日三殿規模，以扶鸞著書、宣講聖教、濟世化人為堂務宗旨，成為儒、道、釋三教合一鸞堂，為阿蓮地區信仰文化重鎮。

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薦善堂開堂近百年，從未建醮打造王船，甲辰年有信眾擲筊，結果1個禮拜竟連續出現3次立筊，其中1次筊杯就立在金母娘娘神位前光滑的玉石地板上，令人嘖嘖稱奇！

經堂方請示清水祖師確定要舉行王巡醮，並首次打造1艘26尺長王船，禮聘翁冬福王船師歷時5個多月打造而成，彩繪則由國寶級大師潘麗水徒孫邱良寄老師操刀。

由於阿蓮區並未靠海，薦善堂先於昨（2）日舉辦王船出廠遊境祭儀，王船出廠後，隨即前往路竹、湖內、茄萣等地方公廟遊境，晚上停駕於彌陀區三千宮，今天上午7點王船從三千宮出發，在神轎、陣頭護持下，前往阿公店溪出海口、彌陀舊港口海邊「送王化舟」，王船於10點4分冒出火花，船身隨即烈焰衝天，現場歡聲雷動，恭送神明啟程，為王巡醮活動掀起最高潮。

薦善堂王船於今天上午10點4分冒出火花，船身隨即烈焰衝天。（記者蘇福男攝）

薦善堂王船熊熊烈火，現場歡聲雷動，信眾恭送神明啟程。（記者蘇福男攝）

神轎、陣頭護持薦善堂王船，前往阿公店溪出海口、彌陀舊港口海邊「送王化舟」。（記者蘇福男攝）

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