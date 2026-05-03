交通死傷率居冠 台南散步節盼重塑人本街道

台南散步節51連假上路，盼重塑人本街道。（台南新芽提供）

還路於民行人路權促進會攜手台南好踅交通願景策略聯盟，舉辦「縣市串聯散步節－台南場：古都生活紋理走讀－－人本街道巡診」，吸引70位民眾參與，提出符合台南宜行宜居的改造方向。

活動由台南社區大學講師郭恆安帶領，從歐洲與日本古城發展經驗出發，對照安平與中西區現況，透過「生活環境古今對照」與「一平方公里生活盤點」，觀察市場與沿街商業活動如何形塑日常街道使用，進一步討論提出符合台南的改造方向。

請繼續往下閱讀...

吳比娜講師帶領民眾走讀安平古蹟周邊和水岸環境，她表示，安平已建置完善公車路網，連結市區、台江與四鯤鯓等，也設置Youbike，為保護文化遺產及提升旅遊體驗，建議應採取結合大眾運輸、友善步道、應用科技作監測等交通管制系統。

還路於民行人路權促進會理事長吳宜蒨表示，台南交通死傷率是6都最高，但公共運輸使用率不到5％，代表仍高度依賴私人運具，若連「安心行走」都做不到，文化城市的品質將難以成立。力邀民眾一起透過步行和人本交通系列活動，理解習以為常的日常其實危機四伏、交通設計如何影響城市的文化與生活方式，更重要的是，訴求交通淨零排放與交通零死亡。

安平社區發展協會總幹事陳義添說，這座400年歷史聚落遺留許多細膩的人本尺度空間紋理，今年又逢運河百年，期待安平能不再是受過量汽機車壓迫的古城，而是在舒適宜行宜居的永續環境中，繼續涵養深厚的文化底蘊，找出前進的動力。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法