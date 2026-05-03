為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    桃園推9人座「桃小巴」紓解駕駛荒 今年底增至120條

    2026/05/03 13:03 記者鄭淑婷／桃園報導
    桃園市現有48條「桃小巴」路線。（交通局提供）

    桃園市現有48條「桃小巴」路線。（交通局提供）

    全台公車客運「駕駛荒」仍嚴重，面臨有車無人窘境，桃園市2024年7月在觀音區首次以9人座「桃小巴」取代免費巴士，同時釋出大客車駕駛人力，桃市府交通局表示，桃園市現已布建48條「桃小巴」路線，預計年底達120條，有新闢也有取代原有路線公車，持續紓解大客車人力荒。

    桃園市駕駛缺額一度逾270人，公車減班、誤點問題屢遭抱怨，市府除了祭出自行培訓駕駛，並將搭乘人次較少的公車及免巴路線轉型為「桃小巴」，9人座車輛駕駛入職門檻較低，只要有小客車職業駕駛執照即可上路，轉型的路線也可釋出原有的大客車駕駛人力。

    交通局表示，目前「桃小巴」已有48條路線，預計今年底增加至120條，屆時13區都會有「桃小巴」投入服務，包括取代原有公車路線及新闢路線，新闢路線主要以無公車路線且路幅在5到12公尺街道、路線長度於10公里內及行駛時間介於30到60分鐘、具一定搭乘人次、接駁點從社區至幹線公車節點等，並納入區公所、里長及民意代表建議，滾動檢討路網配置。

    不過，「桃小巴」在使用率上，屢被質疑宣傳不足，搭乘人次過低等，交通局表示，「桃小巴」主要深入鄰里與巷弄，彌補公車未能涵蓋的區域，目前每班次平均搭乘人次落在2到4人之間。

    交通局表示，「桃小巴」駕駛人力門檻較低，由各路線負責營運的客運業者負責招募，除可紓解公車駕駛人力，同時提高公車服務涵蓋率，桃園市公車客運司機現有820人，缺口已從高點降至130人左右。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播