高教、產業攜手走向國際 赴日頂尖大學交流科技教育

台師大攜手瑞昱半導體，前往日本2所大學分享AIoT相關技術與經驗，促進國際合作。（圖由台師大提供）

台師大師生團隊結合瑞昱半導體資源，近日前往日本，分別於大阪大學與金澤大學成功舉辦2場AIoT國際工作坊，將台灣在人工智慧、物聯網及邊緣運算教育的實務經驗推向國際，展現台灣高等教育、產學合作與國際鏈結實力。

工作坊聚焦於AIoT核心技術實作，內容涵蓋人工智慧基礎概念、資料蒐集與標註、模型訓練、邊緣裝置部署，以及瑞昱Ameba開發平台應用，讓參與者透過完整的理論與實作流程，深入了解AI技術如何實際應用於智慧裝置與未來產業。不僅提升日本師生對AIoT技術的理解，也促進跨領域創新思維交流。

請繼續往下閱讀...

台師大團隊由研發長林政宏領軍，帶領6位博碩班學生共同參與。學生團隊從前期規劃、教材準備，到現場擔任講師、助教及技術支援，展現出高度專業能力、優異英文溝通技巧與成熟穩健的國際應對能力，充分展現台灣高等教育人才培育成果，也讓日方合作夥伴留下深刻印象。

台師大產創學院院長高文忠表示，此次海外工作坊不僅是技術推廣，更具有多重教育與戰略意義，包括推動台灣AIoT教育國際化，展現技術教育實力；深化與日本頂尖大學之學術交流與長期合作關係；培育學生國際移動力、教學實務能力與全球競爭力；擴大產學合作國際影響力，提升企業人才培育計畫價值。

而透過此次跨海合作，台師大成功建立與2所大學更緊密的合作基礎，也為未來台日雙方在AI、智慧科技、人才培育及學術交流等面向開啟更多可能性。

林政宏強調，未來將持續結合產業資源與國際夥伴，推動更多高品質跨國工作坊與教育合作計畫，讓台灣在全球AI與智慧科技人才培育領域中持續發揮關鍵影響力。

協助本次台日雙方溝通協調的重要推手、台師大進修推廣學院副院長宋蕙伶指出，從前期與日本金澤大學及大阪大學的多次聯繫、課程規劃協調，到實際工作坊落地執行，雙方都展現高度重視與合作誠意，充分反映日本合作夥伴對台師大教育實力與人才培育模式的肯定。

台師大攜手瑞昱半導體，前往日本2所大學分享AIoT相關技術與經驗，促進國際合作。（圖由台師大提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法