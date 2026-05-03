竹北模範母親像巨星！星光大道顯榮耀 鄭朝方獻「紙藝金馬獎」

竹北市長鄭朝方打造巨星般的頒獎盛典，親自攙扶每個獲表揚的模範母親們上台。（竹北市公所提供）

新竹縣竹北市表揚模範母親，不僅鋪紅毯、安排禮賓使者陪得獎母親楷模走上星光大道，市長鄭朝方還別出心裁推出「紙藝金馬獎座」，頒給全市43名獲表揚的母親們，讓她們享有巨星般的尊榮。

公所表示，前述專屬竹北模範母親的「金馬獎」，是市長鄭朝方跟紙藝大師洪新富共同激盪出的工藝創作，且為喚起大家對智慧財產權的尊重，公所還特別為這個紙雕藝術獎座申請專利，平添模範母親們不可取代的尊榮。

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竹北43名模範媽媽有來自特殊團體推薦、市代會提名、以及31里舉薦，3種管道讓更多的媽媽楷模可以被看到。其中大眉里翁陳翠霞最高壽、已經101歲，文化里李阿雪、聯興里的辜林水仙則各自高齡93歲和92歲，她們都用跨世紀的生命閱歷，成為家族最堅韌的支柱。

另外社團法人新竹縣聾啞福利協進會推薦斗崙里劉秀鳳、新竹縣天使之音推薦竹北里的易湘蘭。市代會則提名大義里楊秀招為模範母親。

其他來自各里的有：劉水妹、范鄧日英、辜林水仙、曾姜教妹、呂春蓮、吳寶琴、吳柯麗美、陳鳳珠、曾江粉、莊秀蘭、廖金秋、黃彭彩蓮、許馮英玉、彭懿勤、彭若涵、張瑞玉、溫碧淑、陳鋆臻、鍾美桂、朱劉秀貞、翁陳翠霞、廖女順、鄧遠玉、闕秀英、蔡麗雲、曾麗桂、徐梅湖、彭陳喜鵲、李黃秀蓮、楊秀春、吳月美、張美齡、林粉妹、黃玲芬、蕭錦蓮、徐甄稜、林金玲、李秀珍、陳曾綉滿、李阿雪。

模範母親也有金馬獎可以拿，竹北市今年別出心裁，平添得獎楷模的尊榮感。（竹北市公所提供）

竹北市公所首創的模範母親金馬獎座。（竹北市公所提供）

新竹縣竹北市101歲的模範母親翁陳翠霞，由市長鄭朝方親自挽著上台領獎。（竹北市公所提供）

竹北市長鄭朝方打造巨星般的頒獎盛典，親自攙扶每個獲表揚的模範母親們上台。（竹北市公所提供）

竹北市公所首創的模範母親金馬獎座。（竹北市公所提供）

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