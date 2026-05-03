勞動節連假帶人潮 宜蘭綠博已達40萬人次超越去年

勞動節連假帶動人潮，宜蘭綠博遊客數已達40萬人次。（圖由綠博提供）

2026宜蘭綠色博覽會3月28日在蘇澳武荖坑風景區開幕後，截至今天（3日）為止，入園累計人數已達40萬人次，超越去年的39萬8000人次，活動期還剩最後1週，主辦單位歡迎大家把握機會入園體驗。

綠博5月1日開放勞工憑證免費入園，當天單日遊客數突破2萬5000人次，創下今年開幕後的新高紀錄，勞動節3天連假期間，宜蘭風和日麗，武荖坑園區人潮絡繹不絕，停車場爆滿一度啟動交管。

請繼續往下閱讀...

策展人許名輝說，綠博目前入園累計人數達到40萬人次，超過去年總人數，今年展期將在10日閉幕，活動進入倒數，如果還沒到訪，請把握最後一週機會，錯過了就要再等1年。

許名輝表示，本屆綠博展館讓人留下深刻印象，農村再生館「療癒之地」為例，以看景、嗅土、務農、聽風當敘事主軸，把農業部推動的綠場域、綠飲食、綠療育與綠陪伴4大面向，轉化為具體的感官體驗，走進館區，空氣中瀰漫著稻草與泥土的芬芳。

「療癒之地」匯集宜蘭縣大興、白米、同樂、港口、頂埔、朝陽、福成、蓁巷與結頭份等9大社區的動人故事，涵蓋五感療癒園區、木屐工藝再生、藍染文化復興，社區不只是活動場所，更成為長者找回自信、彼此陪伴的生活空間。

宜蘭綠博園區規劃許多野外體驗橋段。（圖由綠博提供）

綠博適合親子同行共享歡樂時光。（圖由綠博提供）

綠博農村再生館「療癒之地」，讓許多遊客留下深刻印象。（圖由綠博提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法