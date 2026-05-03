收假日上午3車禍致車輛回堵！ 下午11國道易壅塞路段一次看

國1北向315.9公里處事故。（圖由高公局提供）

今天（3日）為勞動節連續假期收假日，交通部高速公路局表示，截至上午11時，國道全線交通量為26.3百萬車公里，預估今日交通量為110百萬車公里，仍在預期流量範圍內，上午國道壅塞路段主要為國5北向宜蘭-坪林路段，其餘路段行車大致順暢，並預判下午共有重點壅塞11路段。

高公局指出，上午10時37分於國1高架北向26.6公里處發生1輛小客車及1輛小貨車（側翻）追撞事故，占用內外線車道，於上午11時30分排除，造成後方車流回堵6公里；10時55分於國1北向315.9公里處發生2輛小客車追撞事故，占用內線車道，於上午10時59分排除，造成後方車流回堵1公里；11時於國1北向234.5公里處發生4輛小客車追撞事故，占用內2線車道，於上午11時32分排除，造成後方車流回堵6公里，均導致車輛回堵影響整體車流。

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高公局預判，今天下午重點壅塞路段為國1北向西螺至埔鹽系統、南屯至后里、苗栗至湖口；國3北向竹山至中興、草屯至霧峰、大山至香山、關西至大溪；國5北向宜蘭至坪林；國4西向潭子系統至豐勢；國6西向東草屯至霧峰系統；國10西向仁武至左營端等路段。

高公局建議，用路人可透過高速公路1968網站及App並於行駛途中收聽警廣掌握即時路況資訊，避開國道壅塞路段及時段。

高公局呼籲民眾，出門務必檢查好車況並養足精神，開車時需繫妥安全帶並手握方向盤，保持足夠行車安全間距，隨時注意前方動態，勿過度倚賴輔助駕駛系統，確保行車安全。

勞動節連假收假日，國道易塞車路段。（圖由高公局提供）

勞動節連假收假日，國道易塞車路段。（圖由高公局提供）

勞動節連假收假日，國道易塞車路段。（圖由高公局提供）

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