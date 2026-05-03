護理師「考試難度」掀議 石崇良：會讓考題更貼近臨床需求

衛福部長石崇良。（記者侯家瑜攝）

護理人力流失嚴重，行政院長卓榮泰昨提出護理師國考「不要太難」一事，引發爭議。衛福部長石崇良今出面緩頰，強調將檢討命題方式，但不會影響專業標準，目標是讓考試更貼近臨床需求，培養能真正上手的護理人力。而卓榮泰稍早也表示，除考試改革外，政府亦會同步推動12項護理人力政策，從制度面改善人力流失問題。

石崇良今出席台灣皮膚科醫學會年會受訪時表示，醫事人員國考一向遵循「教、考、用」原則，強調教育、考試與臨床實務應相互連結。他指出，確實有民間反映考題偏艱澀、刁鑽，導致應考生感到難度過高，從歷年及格率來看，有時也出現偏低情況，因此相關單位將進行全面檢討。

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石崇良進一步說明，未來命題方向將聚焦「核心職能」，避免過度艱深或冷門題型，讓學生畢業後能順利銜接臨床工作，而非只為考試而準備。他也強調，國家證照攸關專業品質，改革重點在於優化內容，而非降低標準。

針對外界質疑，卓榮泰今早出席五四牙醫師節慶祝活動時回應，相關說法遭到「斷章取義」，政府除檢討考題合理性外，已同步推動「12項護理人力整備計畫」及三班護病比獎勵措施，從薪資、工時到工作環境全面改善，並非單靠考試調整解決人力問題。

關於健康幣進度，石崇良表示，已按既定規劃進行中，包含健保端的APP已經接近完成，兌換端也進入最後階段進行系統測試。至於何時上路？他說還要配合跨部會討論後再來研議；被問到上半年是否有機會？他僅說不排除任何可能。

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