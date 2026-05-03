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    首頁 > 生活

    黃魚鴞育雛子母畫面上線！「小寶」生吞國寶魚 母鳥上樓送餐給「大寶」

    2026/05/03 14:00 即時新聞／綜合報導
    武陵黃魚鴞育雛直播第2顆鏡頭的畫面出現，在直播中以子母畫面的方式呈現在巢內的「小寶」以及爬上巢位上方「大寶」成長。（圖擷自2026 武陵黃魚鴞育雛直播）

    武陵黃魚鴞育雛直播第2顆鏡頭的畫面出現，在直播中以子母畫面的方式呈現在巢內的「小寶」以及爬上巢位上方「大寶」成長。（圖擷自2026 武陵黃魚鴞育雛直播）

    雪霸國家公園管理處（下稱雪管處）與屏東科技大學野生動物保育研究所團隊合作，透過網路直播記錄珍貴的黃魚鴞育雛過程，其中較早出生的「大寶」1日離巢，跑到巢位上方，工作人員加裝第2顆鏡頭，透過子母畫面直播，同時記錄2隻黃魚鴞幼雛，可以看到母鳥在巢內餵養較晚出生的「小寶」後，還送餐到2樓給「大寶」的畫面。

    「屏科大鳥類生態研究室 NPUST Bird Ecology Lab」在臉書表示，在工程師的努力，以及凱擘大寬頻協助處理頻寬問題後，第2顆鏡頭的畫面出現，在直播中以子母畫面的方式呈現在巢內的「小寶」以及爬上巢位上方「大寶」成長。

    今晨1點22分紀錄到母鳥獵捕到1條國寶魚櫻花鉤吻鮭給「小寶」，「小寶」直接生吞整條魚；不久後母鳥又帶回1條苦花，由於「大寶」不肯下來，母鳥只好飛到2樓送餐給「大寶」吃。

    黃魚鴞屬第二級保育類鳥類，是台灣唯一以魚類及兩棲類為主食的大型貓頭鷹，此次發現的繁殖巢位位於海拔約1800公尺處，為全台已知最高海拔的繁殖紀錄，相關單位突破萬難架設監視攝影機，來呈現全球首次的黃魚鴞育雛高畫質直播。

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