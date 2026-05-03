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    首頁 > 生活

    花蓮光復洪災民質疑開口堤釀災？ 水利署：超級洪流已超過堤防

    2026/05/03 13:14 記者王錦義／花蓮報導
    花蓮馬太鞍溪堰塞湖去年潰決重創光復鄉，連高於堤防的馬太鞍溪橋都被超級洪流沖垮。（資料照）

    花蓮馬太鞍溪堰塞湖去年潰決重創光復鄉，連高於堤防的馬太鞍溪橋都被超級洪流沖垮。（資料照）

    花蓮馬太鞍溪堰塞湖去年潰決重創光復鄉，部份罹難者家屬認相關防災單位未做好防災工作，有災民更質疑開口堤未封堵才會釀成慘重災情，集體委託律師向鄉公所、縣府、水利署及林業及自然保育署提出總額高達7.4億餘元國賠；經濟部水利署今澄清，超級洪流致高於堤防的馬太鞍溪橋瞬間遭損毀，並致附近左、右岸堤防全面溢流及損毀之複合性災害，非馬太鞍溪堤防、其他任何人工設施或防災、減災措施所能防範。

    經濟部水利署今已新聞稿說明，針對媒體報導去年樺加沙颱風期間馬太鞍溪上游堰塞湖溢流，致光復鄉受災並質疑下游開口堤設計一事，開口堤是治水常見設計方式，為日本、台灣常用。台灣中央管河川共設計65處開口堤，主要功能在減輕下游水患，平時使排水得順利匯入河川。

    馬太鞍溪光復堤防依100年重現期距之保護標準施設，右岸並保留設置開口堤，該處開口堤並非破損缺口，而是符合治理計畫的防洪構造，其高程設計均符合百年一遇洪水位之保護標準。其開口堤高程與堤防治理計畫水位相當，並非堤防缺口。

    水利署指出，依據災前林保署去年9月8日「農業部馬太鞍溪堰塞湖專案小組」工作會議分工，水利署第九河分署已依分工內容於9月21日前完成緊急疏濬、光復堤防體方培厚、堤防加高、光復堤防開口堤封堵至計畫堤頂高。

    同時，依據第三方公正單位「中華民國水利技師公會全國聯合會」鑑定報告堰塞湖溢堤流量高達8860CMS，超過保護標準2040CMS四倍，且其溢流非如一般單純洪流，而係挾帶巨量土砂、巨大塊石及漂流物，形成高能量、高流量、高流速及含大量岩塊土砂混合的超級洪流高過堤防，致馬太鞍溪橋瞬間遭損毀並致附近左、右岸堤防全面溢流及損毀之複合性災害。

    堰塞湖溢流致災後，除堤防破損外，平均河床淤積約3到5公尺，淤積超過1000萬方。水利署當日立即成立前進指揮所，完成緊急搶險及疏濬等災後處理對策。水利署已全力動員所屬14個分署投入大量的人力及機具全力支援救災，並致力於辦理復建工程、堤防加強加高、緊急疏濬等工作，避免二次災害發生。

    水利署強調，對於家屬依法律程序提出國賠，水利署雖表示尊重，但本案災害主因為極端自然條件所致，與開口堤設計無關，盼社會各界應基於正確資訊，勿再傳遞錯誤訊息。

    花蓮馬太鞍溪堰塞湖去年潰決重創光復鄉，連高於堤防的馬太鞍溪橋都被超級洪流沖垮。（資料照）

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    花蓮馬太鞍溪堰塞湖去年潰決重創光復鄉，連高於堤防的馬太鞍溪橋都被超級洪流沖垮。（資料照）

    花蓮馬太鞍溪堰塞湖去年潰決重創光復鄉，連高於堤防的馬太鞍溪橋都被超級洪流沖垮。（資料照）

    花蓮馬太鞍溪堰塞湖去年潰決重創光復鄉，連高於堤防的馬太鞍溪橋都被超級洪流沖垮。（資料照）

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