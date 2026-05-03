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    首頁 > 生活

    幼童誤食母親節蛋糕「保麗龍球」 台中食安處要查

    2026/05/03 12:51 記者黃旭磊／台中報導
    台中市食安處（圖）表示，針對民眾反映烘培店販售蛋糕內疑摻保麗龍，將派員至店家稽查。（取自Google Maps）

    台中市食安處（圖）表示，針對民眾反映烘培店販售蛋糕內疑摻保麗龍，將派員至店家稽查。（取自Google Maps）

    台中市民「giy」在母親節前慶生，由親友在東區連鎖麵包店購買蛋糕，蛋糕側邊有顆大金球，2日幼童誤食覺得「味道苦苦的」，撥開後發現竟是「保麗龍球」，「giy」感到非常震驚，台中市衛生局獲報，強調裝飾未標示或告知，違反「食品安全衛生管理法」將處3萬元以上罰鍰，將在下午派員到店稽查。

    「giy」說，母親節蛋糕常與家中長輩及孩子一同慶祝，外觀閃亮裝飾物，孩子其實很容易誤食，月初慶生後發現蛋糕側邊有一顆大金球，當下以為是糖球，打算隔天分享給孩子，未料，小朋友一口吃下用力咀嚼好幾分鐘，表情看起來有些不適，且沒有融化跡象，表示「味道苦苦的」。

    「giy」立刻請小孩吐出金球，撥開發現竟是保麗龍球，當下感到非常震驚，也深感自責，承認自己有疏忽，事後詢問購買蛋糕朋友，也同樣感到震驚，並表示店家結帳時未有任何提醒。

    相關蛋糕照片被po上脆社群（Threads），引發超過兩百則留言，這家東區麵包店回覆稱，管理部緊急向生產部布達，母親節開始製作所有蛋糕，會將所有不可食用裝飾品全部刪除。

    台中市食品藥物安全處表示，針對民眾反映烘焙店販售蛋糕內疑摻保麗龍，將派員前往稽查，要求業者如確有裝飾需求，應清楚標示或主動告知，如查證違反「食品安全衛生管理法」將處3萬元以上至2億元罰鍰。

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