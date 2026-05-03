北市漫天投藥稱防治鼠害 專家示警：滅鼠不成、猛禽恐先遭殃

北市鼠害嚴重，若是住家等密閉小型空間可放置老鼠藥防治。（授權自@hiroshi512社群平台「Threads」）

北市近期鼠患嚴重，北市府採取在公共空間大量投放老鼠藥等方式防治，專家示警，因猛禽等鳥類會捕食老鼠，恐因食物鏈最後導致猛禽大量死亡等生態浩劫，也指出北市缺乏鼠數量評估系統，難以檢視措施成效。

為防治老鼠，北市府在公共開放空間大量投放老鼠藥，台大生態學與演化生物學助理教授林大利指出，過去就曾發生大量使用環境用藥與農藥等滅鼠，但卻導致黑鳶等猛禽因獵食吃老鼠藥的老鼠等後，大量間接中毒死亡，依猛禽研究會救傷資料顯示，有8成被救傷的猛禽個體都有中毒殘留，他指出，老鼠藥等環境用藥並非不可使用，但應主要放置在封閉式的家庭、餐館等營業空間，以利確切掌握毒餌位置和回收時機，降低環境污染風險。

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林大利進一步指出，若在公共開放空間大量投放老鼠藥，恐怕還會讓老鼠產生抗藥性，另會出現在都市的老鼠種類多種，雖然8成以上是溝鼠，但還有常出現在河濱公園草生地的小黃腹鼠，另外還有鬼鼠等，也應針對不同的鼠類制定不同的防治計畫。

老鼠雖然主要都在野外，但國內卻缺乏調查數量依據，林大利指出，不管國內外的公民科學家看到老鼠後，通常因喜好的緣故，都不會拍照並上傳紀錄到資料庫，也因此目前資料庫中只有80幾筆關於台北市的老鼠紀錄，也因為缺乏數據，難以評估老鼠族群數量，也更難以掌握相關滅鼠措施的成效，他建議北市府應盡速啟動系統性監測老鼠族群機制。

過去屏東當地就因大量使用農藥、環境用藥等滅鼠，導致當地猛禽減少，進而使生態系失衡，林大利表示，屏科大這10幾年來透過其他環境防治方式，以及當地農民配合，還有農業部推動農藥風險減半等，才讓猛禽數量回升，認為北市若要防治鼠害，也應從長計議。

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