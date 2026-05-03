大雪山賞鳥大賽參賽人數創新高 首屆「鳥音模仿賽」國小學童也來參賽

全國首屆「鳥音模仿賽」，最小參賽者是8歲的李侑芯 。（林業署提供）

林業及自然保育署台中分署舉辦的「大雪山賞鳥大賽」，今年首度舉辦全台第一屆「大雪山鳥音模仿比賽」，以趣味模仿方式，從「聽覺」探索鳥類生態，10名決賽者中有2位國小學童，模仿鳥叫聲，維妙維肖。台中分署並於活動中導入農業部生物多樣性研究所開發的「生物音智慧辨識與標記系統SILIC」AI鳥音辨識系統，開創另類生態觀察新潮流。

「大雪山賞鳥大賽」今年邁入第16年，參與人數突破歷史新高，共吸引46隊、170人參賽，更有來自印尼和菲律賓的熱血鳥友跨海共襄盛舉。 大賽自5月1日上午10點正式開始，展開為期24小時的馬拉松式賞鳥。參賽者在大雪山林道中共紀錄到152種鳥類，特有種29種，特有亞種43種，最後由「大雪山爽翻天」隊，以紀錄到121種、1300隻的卓越成績，抱回第16屆大賽冠軍殊榮。

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今年特別舉辦的全國首屆大雪山鳥音模仿比賽，10位從初賽脫穎而出的鳥音模仿高手齊聚大雪山遊客中心，其中有2位是國小學童，展現生態保育教育向下扎根的豐碩成果，參賽者要模擬初賽題目台灣特有種「台灣竹雞」的叫聲，還需在冠羽畫眉、綠鳩、小彎嘴畫眉及黑枕藍鶲中擇一模仿，經過專業評審與現場民眾投票，最後由台中的廖述育勇奪冠軍，其中6位參賽者的模仿功力更受AI鳥音辨識系統SILIC所認證，見證科技輔助生態觀察的里程碑。

評審團指出，模仿鳥音不僅是口技的展現，更需要對鳥類聲音的節奏、音頻與情緒轉折有極其細膩的觀察，是推廣公民科學的最佳切入點；入圍決賽者表示，為了參賽，反覆聆聽、練習指定鳥種的鳴叫聲，能在大雪山的森林環抱下參與決賽，意義非凡。

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