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    端午還沒到開始搶購！「虎霸王花生粽」2週賣逾10萬顆刷新最速紀錄

    2026/05/03 12:23 記者李文德／雲林報導
    虎尾鎮農會員工連假期間，自願性加班包粽。（記者李文德攝）

    虎尾鎮農會員工連假期間，自願性加班包粽。（記者李文德攝）

    距離端午節雖還有一個半月，不過各地也開始搶攻肉粽市場，虎尾鎮農會6年前推出的全台首個履歷花生粽「虎霸王花生粽」已開放預購，雖原物料上升而漲價，但仍受市場搶購，開放預購短短2週已賣出逾10萬顆，刷新最快時間紀錄。農會表示，預估今年將做16萬顆，民眾可把握時間預訂。

    虎尾是雲林花生重要產地之一，鎮農會多年來大力推廣產銷履歷花生契作，已契作面積突破200公頃，加工廠也通過ISO22000及HACCP國際食品衛生安全管理驗證，2020年起推出的「虎霸王花生粽」，更是每年端午節前熱銷商品，今年4月起更已「虎吉粽」之名開放預購。

    連假期間多達20名的農會各部門員工自願性加班，到產線洗粽葉、洗米、準備包粽餡料，甚至包粽也出動4組人力，每一顆的粽飯還需要先經過秤重後，才能包入粽葉中，平均每人5至10秒內就已包一顆粽子。

    農會總幹事蔡武吉表示，今年原物料上漲，如每包30公斤的履歷糯米，從1450元漲至1750元，香菇每公斤約1200元也漲到1370元，甚至連18公升桶裝的油品也從780漲到820元左右，整體漲幅明顯提升，原預計10顆裝肉粽從680元調漲至750元，才能符合成本，不過農會吸收部分，售價10顆裝700元，平均每顆上漲僅2元。

    蔡武吉表示，以往2個多月的預購期才會有超過10萬顆預購紀錄，今年4月起開放預購後，短短2週就突破，刷新紀錄，且根據資料來看，大多訂單都是來自於北部，可見虎尾農會的花生履歷粽魅力難擋。

    農會表示，目前產線採隔週包粽作業，平均每日約產出5000顆，預估今年總量16萬顆，現已陸續出貨，民眾可把握時間預訂。

    每顆虎霸王花生粽的花生粒粒飽滿，深受饕客喜愛。（圖由農會提供）

    每顆虎霸王花生粽的花生粒粒飽滿，深受饕客喜愛。（圖由農會提供）

    虎霸王花生粽用料實在，吸引不少老饕搶購，迄今已熱銷逾10萬顆。（圖由農會提供）

    虎霸王花生粽用料實在，吸引不少老饕搶購，迄今已熱銷逾10萬顆。（圖由農會提供）

    虎尾鎮農會員工連假期間，自願性加班包粽。（記者李文德攝）

    虎尾鎮農會員工連假期間，自願性加班包粽。（記者李文德攝）

    儘管今年虎霸王花生粽調漲，但仍有不少人搶購，短短兩週熱銷逾10萬顆，刷新最速預購紀錄。（記者李文德攝）

    儘管今年虎霸王花生粽調漲，但仍有不少人搶購，短短兩週熱銷逾10萬顆，刷新最速預購紀錄。（記者李文德攝）

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