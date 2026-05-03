高雄市續辦6樓以上大樓管委會補助 最高補助7萬元

高市工務局補助6樓以上既有公寓大廈成立管理組織，今年持續辦理。（記者王榮祥攝）

高市工務局補助6樓以上既有公寓大廈成立管理組織，今年持續辦理，只要於去年1月1日至今年11月30日期間，首次向所在地區公所完成報備，並在今年11月30日前提出申請，即可依規定請領補助，最高補助7萬元。

工務局說明，這次補助對象為1995年6月28日公寓大廈管理條例公布前、取得建造執照的6樓以上既有公寓大廈，且必須為首次成立管理組織並完成報備者。

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市府已公告今年度高雄市6樓以上既有公寓大廈首次成立管理組織補助實施計畫，補助金額將依大樓總戶數級距核定，申請文件及相關規定可至工務局建築管理處網站查詢。

工務局提醒，依高雄市公寓大廈輔導管理自治條例規定，經公告輔導1年後，若大樓仍未成立管理委員會或推舉管理負責人，區分所有權人最高可處5萬元罰鍰；已成立管理組織卻未向區公所完成報備者，管理委員會主任委員、管理委員或管理負責人最高可處3萬元罰鍰。

高市工務局補助6樓以上既有公寓大廈成立管理組織，今年持續辦理。（工務局提供）

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