北市安鼠之亂居民求助無門 網製作「老鼠雷達」通報系統自救

台北近期鼠患災情延燒，有網友自製老鼠出沒地點通報網站，提供北市民眾自救管道。（圖擷取自「Rat Radar」官網、資料照，本報合成）

台北鼠患危害持續升級，越來越多地區傳出老鼠大軍橫行，然而北市府聲稱通報數已下降、出警限制民眾發聲抗議，數名藍營人士砲轟「安鼠之亂」是故意抹黑市長蔣萬安的政治手段，引發各界關注。對此，有網友自行製作「老鼠雷達」通報系統，提供北市居民自救管道，網站一出，迅速引發熱烈討論。

政治工作者周軒今（3）日上午在臉書、Threads發文分享，他滑到一個名為「Rat Radar」（老鼠雷達的英文）的網站。根據網站介紹，這是讓民眾成為「線上捕鼠隊」的通報系統，只要拍下老鼠照片並標註發現地點，網站就會迅速更新老鼠出沒地點的熱力圖，目前該平台已收到11筆通報紀錄，地點遍布北市各地區。

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周軒評價，「哇，這是誰做的酷東西？現在已經可以做出回報老鼠的系統了嗎？而且網址還蠻好笑的」，其他網友則議論，「比台北市長有用耶」、「台北市真的是自力救濟了」、「自立自強了！感謝製作的人」、「可能是聽到1999通報降低，要來打臉的」、「台北市需要聯名魔物獵人了嗎？政府趕快發布賞金一隻老鼠50元」。

還有網友轉發分享後，直白吐槽說，「城鼠獵人」、「真是鼠一鼠二的創意」、「這種地圖算不算一種鼠標」、「台北果然是鼠一鼠二的大城市」、「台中有S（死）亡地圖，台北有老鼠地圖」、「繼日本熊害地圖後，沒想到台北市竟然變成鼠都」、「大家都誤會了，這個是主廚在線系統，上線就能馬上找到廚」。

也有人分享其他類似的通報網站，同樣是由熱心網友無償自製，該網站名為「雙北地減鼠」，通報辦法與「Rat Radar」相似，目前該名台收到的通報資料較多。另外，製作者也在Threads提醒，請勿濫用該網站對特定店家、住戶或私人場所進行不實指控或標記，也請民眾拍照時盡量避開個資等涉及他人隱私的內容。

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