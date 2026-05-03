台中馬卡龍公園停車場「緣石」害撞到骨裂 民怨：根本隱形殺手

台中太平馬卡龍公園機車停車內設置的緣石造成民眾撞上受傷，質疑根本是「隱形殺手」，考慮向市府申請國賠。（記者陳建志攝）

台中一名媽媽，去年11月騎車載小孩到台中太平馬卡龍公園玩，要離開時因夜晚視線不佳，撞上機車停車場突起路面約16公分的緣石，造成腳踝骨頭和韌帶斷裂，至今都還穿著復健鞋無法工作，這名媽媽不解平坦的停車場，為何會突然在中間多了好幾道突起的緣石？質疑根本是「隱形殺手」，打算向市府提出國賠。

太平區馬卡龍公園因有溜滑梯、攀爬設施、沙坑等遊具，吸引許多親子來這裡遊玩，一名媽媽表示，去年11月帶女兒來這裡玩，要騎車離開時，沒有注意到路面突起的水泥磚，轉彎時腳踝去撞上，當場痛到飆淚，忍痛到醫院掛急診，檢查後才發現是骨裂跟韌帶斷裂，至今還穿著復健鞋。

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這名媽媽表示，一般停車場地面都是平整，但這裡卻突然突起好幾道水泥磚，且顏色與地板相近，在照明死角下簡直是「隱形殺手」，尤其是夜晚時更容易讓人誤以為只是白色平面劃線，一不小心就會撞上，從水泥磚上滿是碰撞痕跡，就知道她不是唯一撞上的人，考慮向市府申請國賠。

民進黨市議員蔡耀頡則表示，得知後安排會勘，發現突起的緣石很突兀，除民眾騎車轉彎容易撞到，行走時一不小心也可能絆倒，市府雖表示當初設計是為避免民眾在車道停車，但此設計確實已造成停車民眾危險，要求市府儘速打除。

太平區公所表示，這個緣石當初是由市府建設局設計施工，主要是避免民眾將機車停在車道上，既然已造成民眾受傷，將依會勘結論請廠商打除，並設置更完善的設施，至於民眾若提出國賠申請，會協助進行後續申請程序。

台中太平馬卡龍公園機車停車內設置的緣石，容易造成民眾撞上、絆倒，緣石上面滿是碰撞痕跡。（記者陳建志攝）

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