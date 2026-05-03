北市信義區辦公室「老鼠入侵開吃」 受害苦主：上班4年首次發生

台北鼠患災情持續擴大，一名在信義區上班4年的民眾分享，辦公室今年首度發生老鼠入侵肆虐的荒謬事件。（圖由Threads網友「rayboy0620」授權提供，本報合成）

台北鼠患災情延燒成「安鼠之亂」，不僅馬路、公眾場所等戶外區域被民眾通報鼠輩橫行，甚至居家辦公場所，也傳出慘遭老鼠大軍入侵。1名在信義區上班的網友分享，老鼠近日入侵室內辦公室肆虐的「罪證」，直言這是他在此上班4年以來，首度發生如此恐怖的災害，畫面一出，迅速引發網友議論。

該名網友於1日晚間，在社群平台Threads分享2張照片，並透露拍攝地點他在位於北市信義區的公司辦公桌位。根據畫面顯示，被存放在抽屜內、置物櫃上面的多款零食，外包裝皆出現被小型動物牙齒撕咬過的痕跡，導致內容物散落各處，其中1罐沖泡式燕麥飲料的圓形塑膠蓋，更是直接被咬出1個極為明顯的大破口。

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原PO無奈指出，辦公室近日先後抓到3隻老鼠，因此他能確定放在桌位上的寶貝零食，是遭到老鼠禍害，並透露這是他在此地工作4年來，首度遇到這種荒謬事，「蔣萬安市長，環境衛生慘成這樣你看見了嗎？別再只顧表面工程，連最基本的鼠患都處理不好，市政管理失靈成這樣，真的看傻眼。」

誇張畫面曝光後，不少網友議論，「太噁了」、「真的很噁，遇到老鼠真的會瘋掉」、「燕麥蓋子老鼠的確會咬，我家以前被咬過」、「欸欸勞贖再這樣下去都要滿到別的城市了啦」、「我家之前用厚塑膠桶裝米，老鼠也能咬破一個大洞」。也有人建議原PO把食物放進冰箱內，被網友吐槽若老鼠進化到會開冰箱，恐怕也無法抵擋。

還有網友以國民黨近年對待「有害自身權益的敵軍」應對邏輯，留言反串嘲諷說，「要開鄭鼠會？」、「你們不要去挑釁老鼠，最好也不要想採購裝備抓老鼠，你們這樣只會逼老鼠抓狂」、「老鼠是在跟你們示好，共存共榮不好嗎？你們不要去挑釁老鼠，最好也不要想採購裝備抓老鼠，你們這樣只會逼老鼠抓狂」。

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