就是不給「切西瓜」！9個月20事故 彰化台1線新設「防撞桿」

彰化工務段為防堵用路人違規「切西瓜」闖越馬路，在雙黃線上加設一排防撞桿，以實體阻隔取代單靠標線約束用路人守法。（記者張聰秋攝）

彰化市中山路2段中油加油站前長年是汽機車違規跨越雙黃線的事故熱區，彰化縣警察局交通隊統計，在防撞桿裝設前，去年下半年（7至12月）該路段共發生交通事故11件，其中A2（有人受傷）事故5件、A3碰撞事故6件；今年1至3月再增9件，A2事故4件、A3事故5件，短短9個月累計20件事故，違規闖越是主要肇因之一。

為此，交通部公路局中區養護工程分局彰化工務段上個月比照縣府改善彰化139線大彰路彎道路段事故熱區的做法，在雙黃線上加設一排防撞桿，以實體阻隔取代單靠標線約束用路人守法。

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不少用路人說，八卦山上的大彰路彎道裝置防撞桿後，汽車駕駛行經該路段變成「4輪讓2輪」，一定要「讓路」讓騎士、單車車友先過，強迫減速，確實有助提高通行安全。騎士也說，現在跑山行經彎道不僅非降速不可，受限路寬也無法「壓車」，刺激感消失，只能接受。

以139線大彰路彎道對比中山路，用路人說，防撞桿一設下去，原本愛切西瓜、搶快的車輛被迫收斂，如今，中山路中油站前，離開加油站後，汽機車輛違規闖越同樣能受到約束，以交通安全的角度來看，有其設置的必要。

交通隊提醒用路人，依據《道路交通管理處罰條例》第45條第1項第3款規定，汽車駕駛人「不依規定駛入來車道」（即跨越雙黃線或穿越防撞桿），可處600元以上1800元以下罰鍰；若駕駛人因違規行駛導致撞毀交通防撞桿，路權單位可依法索取相關設施修復賠償費用。

彰化市中山路中油加油站前中山路，是交通事故熱區，肇因以違規闖越雙黃線橫越馬路為主，新設防撞桿圍堵違規「切西瓜」。（記者張聰秋攝）

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