澎湖湖西總動員 青島養殖場大淨灘

大批海廢隨著東北季風，越過魚塭、房舍，堆積在青島養殖場。（記者劉禹慶攝）

位在澎湖縣湖西鄉與白沙鄉永安橋交界處的青島養殖場，原本是民間養殖重鎮，但投資失利後撤出，變成海廢集散場，只是寶特瓶、浮球、網具及保麗龍等，湖西鄉公所今（3）日在青島養殖場展開淨灘。

隨著東北季風長期吹拂，澎湖沿岸易受海漂垃圾堆積影響，湖西鄉公所今日在中正橋旁青島養殖場海岸舉辦「春季淨灘活動」，由鄉長陳振中帶領，號召湖西鄉公所同仁、各機關團體及在地社區共同參與，以實際行動守護海洋環境。此次淨灘地點位於中正橋旁海岸，因地形及潮流影響，長期累積大量漂流木、塑膠製品及漁業廢棄物，對景觀及生態造成衝擊。

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除了鄉長陳振中外，議員吳政杰、許育愷、蔡清續議員助理蔡清謀、湖西鄉長參選人盧春田、前馬公市長葉竹林、環保局長蔡淇賢等人都到場。

依統計，此次活動共清理出各類海洋廢棄物總計約3288公斤，其中包含漂流木300公斤、寶特瓶1080公斤、保麗龍280公斤、浮標及浮球140公斤、一般垃圾1288公斤及廢棄漁網200公斤，成果豐碩。

湖西鄉公所表示，海洋廢棄物問題多與季風及洋流相關，雖難以從源頭完全阻絕，但透過定期淨灘與環境教育，可有效減少污染並提升民眾環保意識。

湖西鄉公所春季淨灘，選擇永安橋旁青島養殖場舉行。（記者劉禹慶攝）

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