堅韌母愛 台南表揚56位模範母親、加碼抽金戒指

市長黃偉哲邀最高齡89歲的沈蘇樹枝共同啟動感恩儀式。（記者王姝琇攝）

台南市政府今日舉辦「馨心相印．珍愛媽咪」母親節表揚活動，市長黃偉哲邀最高齡89歲的沈蘇樹枝共同啟動感恩儀式，表揚56位模範母親，感謝她們在家庭與社會中的無私付出，現場洋溢溫馨感人氛圍。

獲獎的沈蘇樹枝務農持家，子孫滿堂，仍持續學習與參與社區活動，展現樂觀進取精神；原住民媽媽萬佟素英重視文化傳承，培育子女投入藝術與生態創作獲國際肯定；慈萱媽媽許瓊文長年照顧身障子女，同時投入公益服務，展現堅韌母愛。

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表揚對象分為慈馨媽媽、慈萱媽媽、原住民Ina及慈暉媽媽四大類共56人，分別由各區公所、原民會、家扶中心及身障團體推薦。市府加碼提供3枚金戒指抽獎，並準備伴手禮與母親節禮物致贈受獎者，現場設創意棚拍區，讓每位母親留下珍貴影像。

黃偉哲表示，現代女性不僅肩負家庭照顧責任，也在職場與社會中扮演多元角色，長年默默奉獻，值得社會以實際行動表達最高的敬意與感，細讀每位模範母親的生命故事，每一位都讓他深受感動，更加體會母愛的偉大與堅韌。

慈萱媽媽許瓊文長年照顧身障子女，同時投入公益服務，展現堅韌母愛。（記者王姝琇攝）

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