桃市府自籌原民租金補貼 即起開放隨到隨辦 每月最高補助4000元

桃市府自籌經費辦理原民租金補貼，今年4月1日起啟動隨到隨辦機制，每月最高可獲得4000元租金補助。（住都處提供）

解決原住民族在都會區工作，卻因在原鄉持有自宅，而無法申請租金補貼問題，桃市府自籌經費辦理原民租金補貼，住宅發展及都市更新處表示，今年4月1日起啟動隨到隨辦機制，每月最高可獲得4000元租金補助，受理至計畫戶數用罄為止。

住都處表示，依據中央規定，原住民族在原鄉持有自宅，就無法申請內政部租金補貼，但市府發現不少族人雖在原鄉擁有房產，因在都會區工作，仍有實際租屋需求，為解決此困境，桃市府自籌經費辦理原民租金補貼，去年起進一步放寬申請條件，原規定自宅與租屋地距離需達30公里始得補助，放寬為距離20公里以上者即符合資格，預估可增加約4成族人受惠，有效紓解族人在外的房租壓力。

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住都處表示，今年度補貼計畫原於去年10月統一受理，並自今年1月起開始核撥，考量部分族人未能及時在期限內申請，且計畫經費尚有額度，秉持照顧族人的初衷，決定重啟申請管道，改採隨到隨辦方式受理。

住都處表示，凡設籍桃園市的原住民市民且符合資格者，均可提出申請，民眾須備妥申請書、申請人及其配偶戶口名簿影本、申請人郵局存摺封面影本及租賃契約，並需提供申請日前1個月內全戶所得與財產證明等相關文件。

住都處提醒，此項補貼具有排他性，申請人或其家庭成員，不得重複接受2種以上住宅資源補助，詳細申請規定可前往桃市府住宅發展及都市更新處官方網站查詢，或於受理期間電洽住都處專線（03）332-4700轉6詢問。

桃市府自籌經費辦理原民租金補貼，今年4月1日起啟動隨到隨辦機制，每月最高可獲得4000元租金補助。（住都處提供）

桃市府自籌經費辦理原民租金補貼，今年4月1日起啟動隨到隨辦機制，每月最高可獲得4000元租金補助。（住都處提供）

桃市府自籌經費辦理原民租金補貼，今年4月1日起啟動隨到隨辦機制，每月最高可獲得4000元租金補助。（住都處提供）

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