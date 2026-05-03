勞動節連假收假！蘇花路廊北返車流逐漸明顯

今天是勞動節連假最後一天，蘇花路廊花蓮往宜蘭方向截至今天中午以前全線順暢。（記者王錦義攝）

今天是勞動節連假最後一天，蘇花路廊花蓮往宜蘭方向截至今天中午以前全線順暢。公路局東區養護工程分局指出，上午尖峰時段每小時流量約三百多輛，預估接近中午流量將攀升至八百輛左右，預估今日下午蘇花路廊北返車流逐漸明顯，仍有約7500輛通行需求。

公路局東區養護工程分局指出，今日上午六點至九點間，蘇花路廊每小時流量維持在三百多輛，隨著收假北返需求增加，中午十一點後流量預估會達到八百多輛的高點，路況大致呈現車多順暢。 為了因應北返車流，花蓮警方與公路單位已在崇德路段提早部署，北上車道部分路段已架設三角錐進行分道引導，避免車流交織造成回堵。

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回顧連假首日（五月一日），南下最大車流量曾達到每小時817輛，當日全天南下總流量達10857輛，昨（2）日為勞動節連續假期第二天，統計蘇花路廊宜蘭往花蓮南向6269輛/日，花蓮往宜蘭北向則有8029輛/日。 相較之下，預估今日收假的全日（二十四小時）總量應會落在一萬輛以下，顯示蘇花路廊整體仍能維持順暢。

根據公路局東工分局交通控制中心統計，截至今日（三日）上午十時，蘇花路廊南下宜蘭往花蓮方向累計1257輛，北上花蓮往宜蘭方向則已累計1695輛。 在行車時間方面，上午十點經台九線蘇花改，蘇澳至崇德（南下）約73分鐘，崇德至蘇澳（北上）則約74分鐘。

公路局預估，今日下午開始，蘇花路廊北返車流將會逐漸明顯，估計仍有約七千五百輛的北向通行需求。 由於崇德路段為瓶頸點，容易發生局部性壅塞，交控中心將持續觀察交通動態，機動調整沿線路口號誌，並協同現場警力指揮疏導，以維護交通秩序。

公路局東工分局強調，用路人安排行程時儘量選擇離峰時段行駛或搭乘大眾運輸，行前可多加利用「蘇花即時通」LINE官方帳號，隨時查詢即時路況、停車場、加油站及廁所位置。 同時建議透過「智慧化省道即時資訊服務網」或下載「幸福公路APP」規劃行程，以減少塞車之苦。

台北區監理所花蓮監理站指出，花蓮監理站已協調各客運業者完成車輛與駕駛人整備，讓在外工作及就學的民眾可以順遂返回崗位，歡迎民眾搭乘國道客運「1918板橋－南港－國道5號－花蓮」路線，花蓮為下午4點發車，路線為假日限定，提供民眾於連假尖峰時刻往返北花，利用大眾運輸工具返鄉、出遊，避免舟車勞頓之苦。

今天是勞動節連假最後一天，蘇花路廊花蓮往宜蘭方向截至今天中午以前全線順暢，圖為太魯閣大橋。（記者王錦義攝）

今天是勞動節連假最後一天，蘇花路廊花蓮往宜蘭方向截至今天中午以前全線順暢。（記者王錦義攝）

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