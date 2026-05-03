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    首頁 > 生活

    台南做工行善團助弱修屋13年 第326戶完成

    2026/05/03 11:14 記者吳俊鋒／台南報導
    台南市做工行善團持續協助弱勢修繕房屋，在關廟區完成13年來的第326戶。（南市勞工局提供）

    台南市做工行善團持續協助弱勢修繕房屋，在關廟區完成13年來的第326戶。（南市勞工局提供）

    台南做工行善團持續協助弱勢修繕房屋，關廟區8旬老翁與身心障礙子女同住的平房，相當破舊，安全堪慮，志工隊歷經1個半月的整建，在勞動節連續假期順利完成，正式掛牌，是13年來的第326戶。

    80歲陳姓長者與身心障礙子女居住的老舊平房，因不斷歷經颱風侵襲，屋頂、天花板嚴重毀損，生活品質差，更危有危險之虞，做工行善團啟動修繕。各工會的志工犧牲假期，利用6個週休的時間，分階段接力修繕後，最後由油漆工會收尾，社團法人台南市勞工志願服務協會也到場協助，粉刷作業完工後，一切大功告成。

    台南市長夫人劉育菁掛上「做工行善團－有情有疼心ㄟ厝」的第326戶木牌，並與現場志工共同見證這份溫暖，感受美好時刻。勞工局長王鑫基表示，團隊志工都是各領域的職人，以靈巧雙手與專業技術投入公益修繕，協助弱勢家庭改善住家環境，一圓安心、安居的夢想。

    推動「希望家園」願景，台南市做工行善團13年來持續協助弱勢修繕房屋。（南市勞工局提供）

    推動「希望家園」願景，台南市做工行善團13年來持續協助弱勢修繕房屋。（南市勞工局提供）

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