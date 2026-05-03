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    今早太陽露臉上看36度！ 下半天首波梅雨報到 連3天雨綿綿

    2026/05/03 11:12 記者黃宜靜／台北報導
    未來降雨趨勢。（圖由氣象署提供）

    未來降雨趨勢。（圖由氣象署提供）

    把握上半天好天氣！中央氣象署預報，今天（3日）各地大致晴到多雲，白天溫度較高，部分地區可達36度，今晚到週一鋒面通過及東北季風增強，北台灣天氣轉涼，各地都有短暫降雨情形，中部以北有局部較大雨勢，週二受華南雲雨區東移，各地還是容易下雨，到了週三到週四各地大多天氣穩定，週五鋒面接近、週六鋒面通過，屆時又會轉為有雨的天氣。

    氣象署預報員劉沛滕表示，今天各地大致晴到多雲，風向偏南風到西南風，鋒面在華南地區逐漸建立，到了下半天開始，午後北部、東北部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，到了晚間一直到明天早上鋒面通過及東北季風增強，各地都可能有短暫陣雨，其中中部以北有局部較大雨勢發生，提醒外出攜帶雨具備用。

    劉沛滕指出，到了週二東北季風減弱，但仍受到華南與區東移影響，各地還是容易下雨。週三起氣溫回升，天氣變得穩定一些，一直到週四，台灣大致吹偏東風到東南風，因此東半部地區、午後各地山區容易有局部短暫陣雨。

    劉沛滕續指，到了週五另一道鋒面逐漸接近，東半部容易有局部降雨外，午後降雨較廣，除了各地山區外，近山區平地午後也容易有局部降雨出現。週六鋒面及東北季風稍增強，中部以北、東半部地區及恆春半島有短暫陣雨或局部雷雨，其他地區為多雲，午後南部山區有局部短暫雷陣雨。

    溫度部分，劉沛滕表示，今天白天西半部各地32-34度以上，部分南部近山區、台東受焚風影響，可能來到36度高溫，因此外出注意防曬、補充水分，明天鋒面通過、東北季風增強，各地溫度略微下降，尤其北台灣降溫更為明顯，週一、週二僅剩22至24度左右，明天晚上到週二清晨北台灣也只有18、19度。週三開始天氣逐漸穩定，各地溫度回逐漸上升，回到30度左右。

    至於這兩波鋒面是否為中南部水庫解渴？劉沛滕說明，5月梅雨季開始，就有兩道鋒面通過，不過這兩道鋒面算是移動性鋒面，降雨以較大雨勢為主，雖然會對山區、集水區帶來降水，但雨勢暫時沒有很多，仍待後續一波一波鋒面，才能解決缺水問題。

    劉沛滕提醒，今天下半天鋒面通過之前，金馬易有低雲或局部霧影響能見度；另外，今天東南部地區有焚風發生的機率，請注意。

    未來一週溫度趨勢。（圖由氣象署提供）

    未來一週溫度趨勢。（圖由氣象署提供）

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