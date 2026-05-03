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    首頁 > 生活

    51下半旗？ 機關：社宅引風切吹斷

    2026/05/03 11:14 記者劉人瑋／台東報導
    降了3天的半旗，剛好機關所有人都休假，被遊客拍個正著。（記者劉人瑋攝）

    降了3天的半旗，剛好機關所有人都休假，被遊客拍個正著。（記者劉人瑋攝）

    台東一早就有民眾發文，稱看到有一處政府機關早上「下半旗」，網友稱，「螺絲鬆了」，也有網友稱「反正台灣再這樣下去也差不多了」。機關負責人急忙找來住得最近的同仁前往處理，職員表示，從未發生此事，連一截用以固定國旗位置的水管都被吹掉、國旗拉絲，推測是社宅建成後風切效應造成。

    位在機關二樓的國旗杆上，國旗已下半旗，旗面尾端破損拉絲。網友說，來台東玩了第3天，「連看3天終於忍不住拍照，不知道5月1日是否要下半旗」。類似的照片也被其他暱名網友在其他社團刊出發文，有網友稱，這機關螺絲鬆了。

    機關負責人也是在發文後1個小時內發現，並通知同仁到場。原來國旗以一小截水管綁在滑輪繩索上，用以防止國旗滑下，但職員發現時已不翼而飛，甚至旗面破損、尾端拉絲引風飄揚。

    職員到場立即將國旗完全降下，找尋失蹤的水管旗桿頭未果只能放棄，「下一面國旗還可以使用這截水管，想不到卻找不到」。他表示，這種狀況是首次發生，以往多是國旗老舊破損就被換下，但疑似被大風吹到連固定用水管都不見「實在很怪，國旗會被吹到拉絲也是首見」，自從附近10層樓高的社會住宅建成後，風力加強，推測應是因此造成風切效應使然。

    職員推測是附近新建社宅引發風切效應才使國旗破損嚴重。（記者劉人瑋攝）

    職員推測是附近新建社宅引發風切效應才使國旗破損嚴重。（記者劉人瑋攝）

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