北市聯醫推小一學童過敏原篩檢計畫 提供免費報告諮詢與後續氣喘管理

台北市立聯合醫院仁愛院區小兒科主任張詠森表示，今年度自即日起至5月中旬推動「台北市國小學童氣喘高危險群過敏原篩檢計畫」。（台北市立聯合醫院提供）

氣喘為台灣兒童最常見的慢性疾病之一。根據臨床觀察，若能及早發現過敏體質並給予妥善治療與照護，可大幅降低氣喘發作的風險。台北市立聯合醫院仁愛院區小兒科主任張詠森指出，今年度自即日起至5月中旬推動「台北市國小學童氣喘高危險群過敏原篩檢計畫」，將對114學年度台北市國小一年級學童發放家長通知單，並附線上電子「同意書」與「兒童氣喘高危險群過敏原篩檢問卷」連結。問卷採用國際標準ISAAC評估工具，篩檢兒童氣喘過敏症狀，對小一學童進行全面性的過敏氣喘體質早期篩檢與健康管理服務。

張詠森表示，在空氣污染、高濕悶熱環境及高熱量飲食等多重因素影響下，兒童過敏與氣喘的發生率逐年上升，嚴重時甚至可能影響孩子的學習表現與日常生活。研究亦指出，氣喘的誘發與過敏原密切相關。若能透過早期篩檢了解孩子的過敏體質與主要過敏原，將有助於及早進行環境控制與健康管理，進而有效減少症狀發作，提升生活品質。

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張詠森說明，經家長問卷填答篩選出疑似高風險的學童，將收到「過敏抽血檢驗通知單」與「過敏原血液檢驗單」，家長可陪同學童至台北市立聯合醫院仁愛、婦幼、和平、忠孝、陽明或中興等任一院區進行抽血檢驗。若初步檢驗結果顯示過敏指數異常，則將進一步進行20種常見過敏原檢測，全面掌握孩子的過敏風險。

張詠森表示，檢驗報告將於抽血後約四週出爐，家長可透過「北市聯醫雲端醫院App」查詢結果。張詠森提醒，為確保過敏原篩檢檢驗結果正確解讀與後續健康照護，建議檢驗報告應由專業兒科醫師進行判讀，不宜自行解讀或處理。家長可陪同孩子前往台北市立聯合醫院仁愛、婦幼、和平、忠孝、陽明或中興等任一院區的小兒科門診，享有一次免費報告諮詢服務，由專業小兒科醫師解說檢驗結果，並提供個別化照護建議，協助家長進行後續健康管理。

張詠森提到，若學童經醫師診斷確診為過敏氣喘，且經家長同意，將由個案管理師提供後續追蹤服務，並根據學童的情況，提供免費「尖峰呼氣流速計」，協助家長在日常生活中監測與紀錄學童的氣喘狀況，降低發作風險，提升孩子生活品質。

研究指出，在空氣污染、高濕悶熱環境及高熱量飲食等多重因素影響下，兒童過敏與氣喘的發生率逐年上升，嚴重時甚至可能影響孩子的學習表現與日常生活，若能透過早期篩檢了解孩子的過敏體質與主要過敏原，將有助於及早進行環境控制與健康管理，進而有效減少症狀發作，提升生活品質。（台北市立聯合醫院提供）

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