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    首頁 > 生活

    把馬達聲音變數據！高中生靠「耳朵」拚到全國第一

    2026/05/03 10:38 記者張聰秋／彰化報導
    彰中4名學生組隊參加仰望盃全國科學實作大賽，打敗強勁對手，摘下冠軍，獲得10萬元獎金。（彰中提供）

    彰中4名學生組隊參加仰望盃全國科學實作大賽，打敗強勁對手，摘下冠軍，獲得10萬元獎金。（彰中提供）

    不用雷射、不貼反光貼紙，只靠「聽」聲音，就能精準量出馬達轉速。國立彰化高中學生研發的低成本馬達轉速計，最近在「2026 仰望盃全國科學HomeRun實作大賽」中拿下全國冠軍與10萬元獎金，同校另有一組學生同步抱回銀牌與5萬元獎金，一舉包辦金、銀雙獎，表現亮麗。

    摘下冠軍的4名高三生洪秉寬、薛琮瀚、黃彥叡、洪秉陞，主打以聲音取代光學量測。他們觀察到馬達運轉時會產生規律聲波，改以麥克風收音，再透過電腦進行頻率分析，換算出轉速，不僅省去複雜裝置，也降低操作風險。整套系統成本不到 250 元，量測結果卻可貼近專業儀器水準，是評審給予總冠軍的重要關鍵。

    指導老師邱科文說，作品的核心想法，就是用「耳朵」取代「眼睛」來測量馬達的轉速，但研發過程最大的挑戰是環境雜音干擾，學生原本用最高頻率判讀，準確度不夠，後來改從聲音中的倍頻特性下手，反向找出真正的基頻訊號，成功壓低雜訊，讓量測結果更穩定，幾乎可以媲美昂貴的專業設備。

    除了總冠軍，林彥穎、李益順、林廷嶧3人團隊也拿下銀牌獎。彰中校長王延煌指出，兩組學生同時獲獎，不只是比賽成績，更反映學生把課堂知識轉化成解決問題能力，這也是科學實作最重要的價值。

    比賽由財團法人仰望教育基金會主辦、國立彰化師範大學承辦，在高中科學競賽中頗具指標性，強調動手做與跨領域整合，作品必須結合至少2種科學原理，並融入工程或資訊應用。

    今年仰望盃全國科學實作大賽落幕，彰中3名學生拿下銀牌，師長肯定學生的優異表現。（彰中提供）

    今年仰望盃全國科學實作大賽落幕，彰中3名學生拿下銀牌，師長肯定學生的優異表現。（彰中提供）

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