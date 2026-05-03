竹東圳2-2》竹科水源關鍵 百年小電廠扮要角

創建百年的軟橋發電廠，留下原有電燈圳蓄水沈砂池堤壩。（記者廖雪茹攝）

竹東圳取水自新竹頭前溪上游的上坪溪，被視為「護國神山」主要水源的命脈；然而，創造台灣經濟奇蹟的幕後大功臣，不能遺漏了創建百年、號稱全國規模最小的水力發電設施-「軟橋發電廠」，這座小電廠不僅扮演大新竹能源基礎的先鋒，更是創造一水多用、永續循環的典範。

客委會諮詢委員黎許傳表示，根據史料，軟橋發電廠是由新竹電燈株式會社（新竹市北門鄭氏家族設立）投資興建，建於西元1919年（大正8年），利用上坪溪的水流落差進行發電，發電後的水排入電廠前方渠道「電燈圳」再回流上坪溪；日本政府考量發電水只利用一次效率不佳，獎勵地方仕紳共同興建竹東圳，1926年便自電燈圳尾水接續興築竹東圳。

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黎許傳指出，二次戰後軟橋發電廠因故障而停擺，並於1960年代拆除。70年代產業轉型，政府決定在新竹設立科學園區，便規劃利用竹東圳作為導水渠道興建離槽式的寶山水庫，以確保水源乾淨又穩定。

之後因應半導體廠水質提升的要求，1981年自來水公司改建上坪溪燥樹排攔河堰，從取水口到第一號隧道，沿電燈圳旁另闢約1公里長的新竹東圳，同時區隔生活污水。也因此，軟橋發電廠在1992年復建，反倒從新的竹東圳引水來發電運轉，為全國規模最小的水力發電設施。

軟橋發電廠現由新北市新店區的桂山發電廠遠端遙控，全面自動無人化，年發電目標約170萬度。雖然規模不大，卻充分發揮水資源的循環再利用。發電後的水回流竹東圳，灌溉沿線農田，再導引至寶山水庫並與寶二水庫聯通，提供新竹民生用水，更是竹科可靠的重要水源。

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大正6年新竹電燈株式會社在軟橋庄頭上坪溪鑿石為取水口，並興建約1公里電燈圳，引水至發電廠。（新竹市鄭氏家族後人鄭萬田保存，黎許傳提供）

原軟橋發電廠針筆透視圖。（繪製人陳冠庭，黎許傳提供）

軟橋發電廠留下的原有電燈圳蓄水沈砂池堤壩。（記者廖雪茹攝）

創建百年的水利發電設施-「軟橋發電廠」，打造一水多用、永續循環的典範。（記者廖雪茹攝）

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