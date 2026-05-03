安鼠之亂燒不停！他喊「撐住會文藝復興」 網狂補刀：先活過黑死病

時任立委蔣萬安2020年發放「福鼠萬事安」春聯。

台北市鼠患災情延燒成「安鼠之亂」，不少市民對市長蔣萬安治理能力提出質疑，近日更有網友幽默喊話，「台北人撐住，鼠患結束後會有文藝復興」一句話在短時間內就吸引近4 萬人按讚。

一名網友1日在Threads發文表示，「台北人撐住，鼠患結束後會有文藝復興」，並補充一張由AI生成、將前總統蔣中正化身為「美人魚」且在溪中逆流而上的惡搞圖，短時間內吸引近4萬人按讚。

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這則貼文引發網友對歐洲歷史的「神對比」，不少人提醒：「鼠患與文藝復興之間，還隔著一場黑死病！」嘲諷台北人可能還要經歷一段艱辛的「大流行」才能等到文藝復興「台北人熬得過黑死病嗎？」

也有人幽默直呼：「問讀歷史要做什麼？歷史系畢業要做什麼的來看看」、「太好了文組出頭天，我要來去台北賣鼠罪券」、「和老鼠簽和平協議就好，就可以一家親了，放什麼老鼠藥或黏鼠版或捕鼠夾，都是在挑釁老鼠」、「文藝復興不是現在進行式嗎？都有人在搶銀行了」

事實上，這場「安鼠之亂」並非單純玩笑。台北市大安區年初曾出現漢他病毒致死個案，貼文留言區就有人翻出作家李屏瑤當時狠酸蔣萬安的貼文，表示「蔣萬安應該會競選連任，這麼愛扮裝的他，希望他掃街時可以扮成吹笛人。」根據德國民間故事《哈梅爾的吹笛人》，吹笛人曾以神祕笛聲引誘全城老鼠投河自盡，順利解決整座城市的鼠患問題。

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