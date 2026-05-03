竹東圳2-1》水流潺潺一世紀 竹東圳百年紀念啟動

寶山水庫的導水渠道-竹東圳，為一磚拱隧道，造型古樸優美，二〇一九年登錄為新竹縣歷史建築，今年適逢竹東圳興工100周年。（記者廖雪茹攝）

沒有穩定的水電供應，就沒有今天的新竹科學園區和台積電「護國神山」！寶山水庫及寶二水庫聯通系統是竹科用水的主要水源，寶山水庫的導水渠道-竹東圳，為一磚拱隧道，造型古樸優美，2019年登錄為新竹縣歷史建築，今年適逢竹東圳興工100周年，在地方倡議下，新竹縣政府將展開系列紀念活動。

「飲水當要思源！」多位學者、文史工作者去年4月建請竹縣府籌備竹東圳百年紀念，議員蔡蕥鍹也在議會提案，本報獨家報導，縣府隨後召開諮商會議，研擬提出「竹東圳興工100周年紀念活動」計畫。文化局長朱淑敏表示，竹東圳1926年10月開工、1928年1月竣工，百年紀念活動將由今年10月「起工」啟動，逐步延續至2028年「通水」，擴大舉辦多元活動。

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首先，預計9月至10月由竹東圳沿線走讀率先登場，搭配竹東在地學校校外教學，初步規劃將在入水口、虹吸工、縣定古蹟也是林春秀故居「九牧第」等地舉辦，讓社會大眾認識竹東圳重要設施、流域範圍及其深遠影響。同時擬邀請劇場團隊與觀眾互動，引領年輕一代認識古蹟建築、主要創建者林春秀的事蹟與貢獻。

10月也預計在新竹縣縣史館或竹東樹杞林文化館舉辦主題展，內容涵蓋竹東圳歷史影像、林春秀家族故事及居民記憶情感等。同時，新竹文獻第79、80期敲定將以竹東圳百年、新竹水圳文化為主題出版，10月辦理新書發表會及論壇，12月刊載在藝文手帖冬季號。

根據竹東圳文化資產價值評估，日治時期政府重視水利設施，1924年著手開鑿竹東圳，但官方經費不足，二重埔地方仕紳林春秀、黃維生、黃棟臣等人集資，出錢出力，聘請日本專業技師，終讓竹東圳順利於1926年10月開工。

據調查，當年竹東圳採分段施作，配合地形，沿著等高線開鑿，大小隧道、明渠及水泥筧橋等，全以人工開挖、挑擔及牛隻搬運建材，歷經15個月施工，1928年元月完工通水，圳路長達21公里，大小隧道共13座。總工程費超過40萬圓，灌溉面積達800公頃。

竹東圳從農業出發，一甲子之後成為竹科水源寶山水庫的導水渠道，兼具灌溉、工業、民生用水及發電等多元功能，農田水利署新竹管理處的前身新竹農田水利會，數十年來投入巨額維護圳道。其點出竹東圳開鑿的特色：民間籌劃主導、工期最短，隧道、過水路橋密集，工程艱鉅，堪稱是大新竹開拓史上規模最大的水利建設。

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竹東圳從農業出發，一甲子之後成為竹科水源寶山水庫（如圖）的導水渠道。（記者廖雪茹攝）

竹東圳（黃色欄杆）長達21公里，兼具灌溉、工業、民生用水及發電等多功能。（記者廖雪茹攝）

竹東圳（黃色欄杆）長達21公里，兼具灌溉、工業、民生用水及發電等多功能。（記者廖雪茹攝）

隱身在社區的竹東圳過水路橋。（記者廖雪茹攝）

寶山水庫及寶二水庫（如圖）聯通系統是竹科用水的主要水源。（記者廖雪茹攝）

九牧第為竹東圳主要創建者林春秀的故居，已指定為新竹縣縣定古蹟。（記者廖雪茹攝）

九牧第為竹東圳主要創建者林春秀的故居，已指定為新竹縣縣定古蹟。（記者廖雪茹攝）

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