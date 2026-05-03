母親節搬搬樂 澎湖馬公安宅里民同樂笑哈哈

參觀搬搬樂的母親，每個人都滿載而歸。（記者劉禹慶攝）

一年一度母親節即將到來，連續二年獲得運動村里認證的馬公市安宅里，利用今（3）日勞動節最後一天連假日，在安宅里社區活動中心舉行搬搬樂活動，準備豐富多元的民生物資，社區居民扶老攜幼前往參加，將偌大的活動中心，擠的水洩不通。

由於今年是選舉年，澎湖政壇大咖紛紛出席，包括議長陳毓仁、副議長藍凱元、議員呂黃春金、莊光大、馬公市長黃健忠、前市長葉竹林、民進黨澎湖縣黨部主委顏家康、縣議員參選人呂光宇、胡正仁等人都出席，並下場率先參加搬搬樂活動，與民同樂。

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活動主題以母親節為主，母親可以拿5種物品，現場準備9種民生物資，其中母親3寶：衛生紙、沙拉油、洗衣精為母親專屬，還有每位母親都有母親節蛋糕，另外非母親及親子組，則可拿3種，大家都滿載而歸，還有全家帶著拖車出動，雖然單價不高，但可節省家庭支出，廣受里民喜愛。

安宅里長張儷盈表示，母親節搬搬樂活動不限時，要讓母親們動一動，並凝聚地方向心力，年紀稍長的資深里民，可由志工及家屬代領，讓里民輕輕鬆鬆帶回物品，並全家親子總動員，增加親子情感。

馬公市安宅里母親節搬搬樂活動，地方政壇大咖也下場與民同樂。（記者劉禹慶攝）

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