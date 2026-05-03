一山線一海線 公路局兩路延伸拉近高雄與台南

台61線南延高雄計畫，將連接台17線高雄段，圖為新台17線北段已通車場景。（記者王榮祥攝）

公路局啟動台86線向東延伸至台3線、台61線南延高雄地區兩計畫，一山線一海線，雙向提升高雄與台南間的交通效益。

公路局說明，台86線向東延伸至台3線西從台南關廟、東到高雄內門，主軸為改善台182線道崎嶇地形，包含新闢道路與改善路段，預計2033年前後可完工，完工後將大幅縮短台南市區與高雄旗山、內門地區的交通時間。

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台61線南延至高雄地區2026年4月獲行政院正式核定進行可行性評估，被暱稱「窮人高速公路」的快速道路將一路南延至高雄楠梓，初步規劃7處地區型與1處系統型交流道，可串聯高雄茄萣、永安、彌陀、梓官等海線行政區，疏解國道與台17線車潮，此案後續還有綜合規劃、環評等程序，作業時程約6年。

台86線向東延伸至台3線，可拉近高雄山區與台南山區、市區距離，台61線南延高雄則將從海岸串聯台南與高雄，一山線一海線，將提升南台灣交通路網整體效益。

台61線南延計畫。（資料照、南市府提供）

台86線東延計畫將拉近高雄山區與台南與距離。（高市府提供）

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